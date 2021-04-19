Ювентус, Милан и Интер хотят исключить из Серии А. Звезды критикуют создание Суперлиги

Испанец Андер Эррера и немец Месут Озил, которые выступали за МЮ, Реал и Арсенал, высказались против нового турнира в защиту Лиги чемпионов

Новость о создании футбольной Суперлиги многих повергла в шок. Однако в Европе довольно быстро оправились от неожиданности и перешли к ответным действиям. Дортмундская Боруссия, французский ПСЖ и португальский Порту уже отказались от приглашения в новый турнир.

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Тем временем, в Италии предложили убрать трех "отщепенцев" из Серии А. Издание Goal.com пишет, что во время обсуждения темы Суперлиги на Апеннинах высказались за дисквалификацию Интера, Милана и Ювентуса. Среди наиболее активных сторонников наказания оказались Кальяри и Аталанта украинцев Руслана Малиновского и Виктора Коваленко.

А вскоре свои мнения стали высказывать и знаменитые игроки. С резкой критикой выступил бывший звездный полузащитник Реала и Арсенала Месут Озил. Немец с турецкими корнями сейчас выступает за Фенербахче.

"Дети растут с мечтами выиграть Кубок мира и Лигу чемпионов, а не какую-то Суперлигу. Удовольствие от больших матчей в том, что они проходят раз или два в год, а не каждую неделю. Всем футбольным фанам действительно трудно все это понять".

А экс-полузащитник МЮ испанец Андер Эррера, который в 2019 году перешел в ПСЖ, назвал кражей попытку создания нового турнира.

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