Схаменіться! Бос УЄФА в стилі Януковича звернувся до засновників Суперліги

"Джентльмени, ви зробили величезну помилку. Але ще є час змінити свою думку", – заявив Реалу, Барселоні та іншим "батькам" нового турніру Чеферін

Президент УЄФА Александер Чеферін під час конгресу Європейської футбольної спілки 20 квітня звернувся до клубів-засновників Суперліги, заявивши, що у них ще є шанс повернутися в лоно законного футболу.

"Ті клуби, які думають, що зараз вони великі і недоторканні, повинні пам'ятати, з чого вони починали. І вони мають розуміти: те, що сьогодні вони є європейськими грандами, це частково і завдяки УЄФА. Джентльмени, ви зробили величезну помилку. Деякі назвуть це жадібністю, інші – презирством або зарозумілістю. Але ще є час змінити свою думку. Помилки роблять всі. Схаменіться!" – заявив Чеферін, якого цитує офіційний сайт УЄФА

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Нагадаємо, свого часу мемом став аналогічний заклик – "Схаменіться!" – з вуст Віктора Януковича, що втік з України.

"Ми фінансуємо молодіжний футбол, масовий футбол, жіночий футбол. Тож ті, хто гадає, що і Суперліга, і УЄФА – це тільки гроші, помиляються. Суперліга – так, це тільки гроші, гроші 12 клубів", – додав бос УЄФА

Також Чеферін підтвердив, що футболісти клубів Суперліги не зможуть представляти свої збірні в турнірах УЄФА і ФІФА. Це, зокрема, загрожує пропуском Євро Олександру Зінченку з МанСіті.

Нагадаємо, Реал, МанСіті і Челсі погрожують вигнати з нинішньої ЛЧ, в півфіналах творців Суперліги можуть замінити Баварією, Боруссією і Порту.

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