Забудьте про 90 хвилин! Суперліга скоротить тривалість футбольних матчів

Бос новоствореного турніру багатіїв Флорентіно Перес стверджує, що для сучасної молоді перегляд футболу занадто нудний – і з цим треба щось робити

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес, який зайняв аналогічну посаду в створеній європейській Суперлізі, заявив про можливу глобальну реформу в футболі, яка може торкнутися тривалость матчів. Він запропонував зробити поєдинки коротшими.

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"Юнаки проводять час за грою в PlayStation і кажуть, що футбольні матчі здаються їм занадто довгими. Гадаю, що з цим треба щось робити. Якщо молодь вважає матчі занадто тривалими, нам потрібно зробити їх цікавішими або, можливо, варто задуматися , щоб зробити їх коротшими", – наводить слова Переса AS

Реклама / Фото: Reuters

Нагадаємо, про приєднання до Суперліги офіційно оголосили такі клуби, як Арсенал, Тоттенгем, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Мілан, Інтер, Ювентус, Барселона, Реал і Атлетіко. Команди-засновниці поділять між собою одноразовий платіж у розмірі € 3,5 млрд.

Новий турнір може початися вже в серпні 2021 року.

Раніше Суперлігу засудив Девід Бекхем. Англієць виступив проти своїх колишніх клубів Реала, Мілана і Манчестер Юнайтед, закликавши захистити футбол для всіх.

Реал, МанСіті і Челсі можуть вигнати з нинішньої ЛЧ, а в півфіналах замінити їх Баварією, Боруссією і Порту.

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