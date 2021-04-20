Бекхем скипів: реакція футбольної ікони на Суперлігу

До числа світових знаменитостей, які виступили проти Суперліги, приєднався екскапітан збірної Англії Девід Бекхем. Він засудив революцію футболу, затіяну, серед інших, його колишніми клубами Реалом, МЮ і Міланом.

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"Я той, хто любить футбол. Скільки себе пам'ятаю, це було моє життя. Я любив футбол, коли був маленькою дитиною, як фанат, і я досі є шанувальником гри мільйонів. Як гравець, а тепер як власник я знаю, що наш спорт без уболівальників – ніщо. Нам потрібен футбол, щоб він був для всіх. Нам потрібен справедливий футбол, і потрібні змагання, засновані на заслугах. Якщо ми не захистимо ці цінності, улюблена гра опиниться в небезпеці", – написав у себе в Instagram Бекхем