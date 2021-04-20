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Бекхем скипів: реакція футбольної ікони на Суперлігу

20 квітня, 09:36

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитий англієць виступив проти своїх колишніх клубів-засновників Суперліги – Реала, Мілана і Манчестер Юнайтед, закликавши захистити футбол для всіх

До числа світових знаменитостей, які виступили проти Суперліги, приєднався екскапітан збірної Англії Девід Бекхем. Він засудив революцію футболу, затіяну, серед інших, його колишніми клубами Реалом, МЮ і Міланом.

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"Я той, хто любить футбол. Скільки себе пам'ятаю, це було моє життя. Я любив футбол, коли був маленькою дитиною, як фанат, і я досі є шанувальником гри мільйонів. Як гравець, а тепер як власник я знаю, що наш спорт без уболівальників – ніщо. Нам потрібен футбол, щоб він був для всіх. Нам потрібен справедливий футбол, і потрібні змагання, засновані на заслугах. Якщо ми не захистимо ці цінності, улюблена гра опиниться в небезпеці", – написав у себе в Instagram Бекхем

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Нагадаємо, напередодні було оголошено про створення футбольної Суперліги, засновниками якої виступили Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Реал, Барселона, Атлетико, Мілан, Інтер і Ювентус. Турнір може початися вже в серпні 2021 року.

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Девід Бекхем. Суперліга футбольна

Джерело: Сегодня|Спорт

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