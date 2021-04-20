Україна це вигідно! Два клуби вже думають відколотися від Суперліги

Реакція ФІФА, УЄФА та вболівальників змусила Манчестер Сіті і Челсі засумніватися в доцільності подальшого перебування у складі новоствореного турніру

Суперліга з 12 багатих клубів Європи, про яку було оголошено напередодні, ризикує отримати перших відщепенців. Ними можуть стати англійські Челсі і Манчестер Сіті.

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Про це повідомляє The Guardian.

За даними джерела, менше половини з 12 клубів-засновників Суперліги вважаються "фанатиками", які, попри все, будуть підтримувати проведення цього турніру до кінця. Другий табір – клуби, які приєдналися до цього процесу заради фінансової вигоди – чи то від реалізації проєкту Суперліги, чи то від отримання певних поступок з боку УЄФА.

Челсі і Манчестер Сіті належать до другого табору. І реакція ФІФА, УЄФА та вболівальників змусила їх засумніватися, чи варто залишатися в лавах Суперліги.

Якщо ці клуби дадуть задній хід, це буде вигідно Україні. Адже, нагадаємо, гравцям з клубів Суперліги заборонять виступати на Євро і ЧС. Отже, якщо Манчестер Сіті вийде з новоствореного турніру, то Олександр Зінченко влітку безперешкодно зможе виступити у фінальній частині чемпіонату Європи.

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Манчестер Сіті, Зінченко і де Брюйне / Фото: Getty Images

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Томас Тухель, тренер Челсі / Фото: Reuters

Раніше ми також писали, що МанСіті Зінченка, Челсі і Реал Луніна погрожують вигнати з нинішньої ЛЧ, в півфіналах їх можуть замінити Баварією, Боруссією і Порту.

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Нагадаємо, дев'ятьма іншими "батьками" Суперліги стали Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Барселона, Атлетіко, Мілан, Інтер і Ювентус. Турнір може початися вже в серпні 2021 року.

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