Тренер попросил вратаря симулировать травму. Его команда проигрывала

Забавный случай произошел в матче чемпионата Нидерландов, где встречались Витесс и Утрехт. Наставник гостей попросил вратаря симулировать травму.
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На 37-й минуте встречи, при счете 1:0 в пользу Витесса, главный тренер Утрехта Рене Хаке попросил вратаря своей команды Мартена Паса прикинуться травмированным.
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Пока судья отвлекся на якобы травмированного вратаря, Хаке провел внеплановую тренерскую установку полевым игрокам. Но уловка Хаке не сработала – гости в компенсированное к первому тайму время пропустили еще один гол, а после перерыва смогли ответить Витессу только одним результативным ударом.
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Paes moest een blessure 'faken' van zijn trainer, hier werd hij naar afloop naar gevraagd pic.twitter.com/mT7vctyEBV— ESPN NL (@ESPNnl) November 7, 2021
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