Грыз морковку: самая дурацкая травма в мировом футболе

Защитник Херенвена Рами Каиб попал на больничный после того, как неудачно покушал. У футболиста треснула челюсть

Рами Каиб попал в больницу из-за морковки

Нидерландский клуб Херенвен потерял защитника Рами Каиба на неопределенное время. Футболист сломал челюсть, когда ел морковку.

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Футболист в конце августа получил травму челюсти, но продолжал выступать.

"Некоторое время назад Каиб получил сильный удар в челюсть во время игры. Он просто продолжал тренироваться и, конечно же, есть. Ну, он решил съесть морковку, и эта морковка оказалась довольно твердой. В результате треснула поврежденная челюсть", – сообщили репортеры телеканала RTV Noord.

Напомним, что вчера 18-летний полузащитник Ливерпуля Харви Эллиотт получил травму ноги в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с Лидсом.

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Ранее игрок Эвертона Андре Гомеш получил ужасный перелом ноги в матче против Тоттенхэма. В результате столкновения с соперниками голеностопный сустав Гомеша вывернулся в неестественное страшное положение.