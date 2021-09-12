12 сентября 14:00 Видео
Минай 2
Черноморец 2
12 сентября 17:00 Видео
Колос 1
Мариуполь 3
12 сентября 19:30
Ворскла 2
Десна 2
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Костолом! Игроку Ливерпуля жуткими ножницами вывернули ногу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
12 сентября, 21:14
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
18-летний полузащитник Ливерпуля Харви Эллиотт получил ужасную травму ноги в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с Лидсом
Травма Харви Эллиотта
Травма Харви Эллиотта / Фото: Reuters

Ливерпуль выиграл на выезде у Лидса со счетом 3:0 (Салах, 20, Фабиньо, 50, Мане, 90+2). Но какой ценой!

На 59-й минуте встречи 22-летний нидерландский защитник Лидса Паскаль Стрейк сзади скосил полузащитника Ливерпуля Харви Эллиотта.

Реклама

Читайте также: Американец симулировал травму, чтобы не драться с украинским боксером

Нога мерсисайдца неестественно вывернулась. Подбежавший к нему Салах в ужасе принялся звать на помощь врачей.

"Шокированные игроки, находившиеся рядом, отводили взгляд", – рассказал комментатор Sky Sports Гари Невилл.

Реклама

Травма оказалась настолько серьезной (не исключен двойной перелом левой ноги), что режиссер трансляции даже не показал крупным планом момент с нарушением.

Реклама

После просмотра момента с помощью VAR арбитр удалил костолома из Лидса. А вот травмированного Эллиотта на носилках унесли с поля. Лежа, игрок Ливерпуля чуть приподнялся, чтобы поаплодировать болельщикам за поддержку.

Однако есть риск, что это – конец его карьеры. А ведь парню – всего 18!

Читайте также: Спортсмен, доходам которого завидуют Месси и Роналду, ложится под нож

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Петраков - тренер сборной
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Мариуполь
7
11:16
4
16
Львов
6
4:12
2
Показать больше
Воскресенье, 12 сентября
2:2
Видео О матче
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять