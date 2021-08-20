История одной фотографии. Девушки в нижнем белье вывели футболистов на поле

Футболисты были довольны такими спутницам
В 2016 году голландский футбольный клуб Ваалвейк устроил необычную акцию ко Дню святого Валентина. На матч чемпионата Нидерландов против Эммена футболистов вывели модели в нижнем белье.
"Это уникальная возможность увидеть редкое и приятное сочетание – женщин и футбола!" – говорилось в официальном заявлении Ваалвейка.
Клуб занимал последнее место в чемпионате, а посещаемость катастрофически упала. С помощью красивых девушек в Ваалвейке пытались заполучить новую аудиторию.
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