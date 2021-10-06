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Футболист или аферист? Как стоматолог стал первым легионером ПСЖ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
6 октября, 07:40
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Живко Лукич отыграл меньше часа за парижский клуб, но оставил неизгладимое впечатление на президента клуба
Живко Лукич играл за молодежный состав Партизана
Живко Лукич играл за молодежный состав Партизана

Французский Пари Сен-Жермен любит быть в центре трансферного внимания. В этом году совершенно случайно клуб отхватил одного из лучших футболистов в истории Лионеля Месси.

Раньше парижане заплатили астрономические 220 млн за Неймара. А еще за последние годы в команде отметились Бекхэм, Ибрагимович и Буффон. Клуб спонсируют шейхи и могут позволить себе любой каприз.

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Но были и другие времена в истории ПСЖ. Совершенно скромные и смешные.

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Пари Сен-Жермен был создан 12 августа 1970 года и заявлен во второй дивизион французского чемпионата. Амбиций было хоть отбавляй и команда желала усилиться именитыми игроками.

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Тогда в Париже появился некий Живко Лукич, который заглянул в редакцию популярного журнала France Football и наплел им три короба о своих успехах в белградском Партизане и своем родстве со звездой Ренна Илией Лукичем.

А Партизан, на секундочку, был тогда грозной силой в европейском футболе. В 1966 году клуб дошел до финала Кубка чемпионов, где уступил Реалу (1:2).

Вскоре после общения с журналистами Живко постучался в дверь офиса парижан. Он решил воспользоваться хаосом в делах только созданного клуба, а также отсутствием какой-либо возможности быстро проверить информацию. Поэтому Лукич представился звездой югославского футбола и как доказательство положил на стол свежий номер France Football.

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История умалчивает о ходе переговоров (по одной из версий даже был просмотр игрока в товарищеском матче), но Живко Лукич вошел в историю как первый легионер ПСЖ.

Далее ситуация разворачивалась молниеносно. Испытывая кадровые проблемы, ПСЖ заявил Лукича на матч чемпионата Франции и 29 августа 1970 года он вышел в стартовом составе на поединок против клуба Кевийи.

На командном фото перед матчем Живко – второй слева в нижнем ряду.

Далее даем слово одному из основателей клуба Ги Кресану.

"Его миссией было нейтрализовать ключевого игрока соперников Даниэля Горлавиля, которого мы боялись больше всего. А Лукич... Он цеплялся за него, как осьминог за скалу! Горлавиль быстро уходил от опеки, раз за разом оставляя несчастного Лукича за спиной", – писал Кресан в своей автобиографии.

Тренер терпел этот цирк 53 минуты и заменил Живко. Вот так закончилась в ПСЖ карьера первого легионера.

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Кем же был Живко Лукич на самом деле? Футболистом или мошенником?

Несколько лет назад сайт, посвященный истории Партизана, Crno-bela nostalgija провел собственное расследование.

Оказалось, что Живко в детстве занимался футболом. И таки выступал за молодежный Партизан.

Но не смог пробиться в основу и пошел учиться на стоматолога. Есть данные, что он пробовал себя и в других югославских командах, но так нигде и не заиграл.

Как Живко оказался в Париже и что привело его в ПСЖ, никто не знает. Но аферу он свою провернул блистательно.

После Франции Лукич окончательно забросил футбол, открыл свою стоматологическую клинику в Белграде, где работал до самой смерти в 2015 году.

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