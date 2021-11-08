7 ноября 14:00
Ингулец 0
Днепр-1 1
7 ноября 17:00
Колос 1
Шахтер 3
7 ноября 17:00
Заря 3
Верес 0
7 ноября 19:30
Львов 0
Десна 2
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
Верес --
Металлист 1925 --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 19:45
Франция --
Казахстан --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! 💉 Депутаты - антивакцинаторы 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Легенда сборной Нидерландов эмоционально попрощался с футболом

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
8 ноября, 11:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нидерландский полузащитник Арьен Роббен принял окончательное решение завершить карьеру игрока
Арьен Роббен. Фото: fcgroningen.nl
Арьен Роббен. Фото: fcgroningen.nl

37-летний Роббен эмоционально попрощался с болельщиками на матче 12-го тура чемпионата Нидерландов между Гронингеном и Ваалвейком.

Ранее мы писали, что бразильский легионер попрощался с Шахтером.

Реклама

Легендарный нидерландец объявил о своем уходе из футбола во второй раз. Однако он неожиданно вернулся на поле в 2020 году, надев футболку Гронингена, где он начал свою профессиональную карьеру футболиста 20 лет назад.

Отметим, что различные травмы не позволили ему сыграть более семи матчей за Гронинген в после возвращения в прошлом сезоне.

В своей карьере, помимо Гронингена, Роббен также играл за ПСВ, Челси, Реал Баварию, а за национальную команду Нидерландов сыграл 96 игр, включая финал чемпионата мира.

Реклама

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Италия

12 нояб

19:45

Швейцария

1.62

4.08

6.50

Босния и Герцеговина

13 нояб

14:00

Финляндия

2.05

3.50

4.14

Франция

13 нояб

19:45

Казахстан

1.06

15.0

61.0
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Воскресенье, 7 ноября
0:1
Видео О матче
1:3
Видео О матче
3:0
Видео О матче
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять