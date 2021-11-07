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Он ставил Реал на колени! Шахтер попрощался с бразильским ветераном

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
7 ноября, 21:28
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Победный матч против Колоса в воскресенье, 7 ноября, стал для 32-летнего бразильца Дентиньо последним в составе Шахтера
Алан Патрик прощается с Дентиньо
Алан Патрик прощается с Дентиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок против Колоса в Ковалевке, выигранный Шахтером 3:1, стал особенным – прощальным для бразильского полузащитника "горняков" Дентиньо.

"Шахтер поблагодарил Дентиньо за проведенные годы и сообщил, что не будет продлевать с ним контракт. Сегодня бразилец отыграл свои последние 5 минут за "горняков", – написал у себя в Twitter журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

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Дентиньо
Дентиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В составе Шахтера 32-летний Дентиньо за 10 лет выиграл 16 трофеев:

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  • Чемпион Украины (6): 2011/12, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
  • Обладатель Кубка Украины (5): 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
  • Обладатель Суперкубка Украины (5): 2017

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

При этом Дентиньо отметился двумя голами в ворота самого титулованного клуба мира – мадридского Реала – в Лиге чемпионов. "Сливочным" бразилец забил в 2015-м (3:4) и 2020-м (2:0).

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И
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1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Верес
14
12:15
19
8
Металлист 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
13
9:20
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
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8
16
Мариуполь
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