Он ставил Реал на колени! Шахтер попрощался с бразильским ветераном

Победный матч против Колоса в воскресенье, 7 ноября, стал для 32-летнего бразильца Дентиньо последним в составе Шахтера

Алан Патрик прощается с Дентиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок против Колоса в Ковалевке, выигранный Шахтером 3:1, стал особенным – прощальным для бразильского полузащитника "горняков" Дентиньо.

"Шахтер поблагодарил Дентиньо за проведенные годы и сообщил, что не будет продлевать с ним контракт. Сегодня бразилец отыграл свои последние 5 минут за "горняков", – написал у себя в Twitter журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

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Дентиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В составе Шахтера 32-летний Дентиньо за 10 лет выиграл 16 трофеев:

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Чемпион Украины (6): 2011/12, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Обладатель Кубка Украины (5): 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19

Обладатель Суперкубка Украины (5): 2017

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

При этом Дентиньо отметился двумя голами в ворота самого титулованного клуба мира – мадридского Реала – в Лиге чемпионов. "Сливочным" бразилец забил в 2015-м (3:4) и 2020-м (2:0).