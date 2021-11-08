Легенда збірної Нідерландів емоційно попрощався з футболом

37-річний Роббен емоційно попрощався з уболівальниками на матчі 12-го туру чемпіонату Нідерландів між Гронінгеном та Ваалвейком.
Раніше ми писали, що бразильський легіонер попрощався із Шахтарем.
Легендарний нідерландець оголосив про свій відхід з футболу вдруге. Однак він несподівано повернувся на поле у 2020 році, одягнувши футболку Гронінгена, де він розпочав свою професійну кар'єру футболіста 20 років тому.
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, !— FC Groningen (@fcgroningen) November 7, 2021
Clubicoon, voor altijd in ons hart.#arjenbedankt#trotsvanhetnoordenpic.twitter.com/pNz4IHoTky
Зазначимо, що різні травми не дозволили йому зіграти більше семи матчів за Гронінген після повернення минулого сезону.
У своїй кар'єрі, окрім Гронінгена, Роббен також грав за ПСВ, Челсі, Реал Баварію, а за національну команду Нідерландів зіграв 96 ігор, включаючи фінал чемпіонату світу.
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