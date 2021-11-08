Легенда збірної Нідерландів емоційно попрощався з футболом

Нідерландський півзахисник Арьєн Роббен ухвалив остаточне рішення завершити кар'єру гравця

Ар'єн Роббен. Фото: fcgroningen.nl

37-річний Роббен емоційно попрощався з уболівальниками на матчі 12-го туру чемпіонату Нідерландів між Гронінгеном та Ваалвейком.

Раніше ми писали, що бразильський легіонер попрощався із Шахтарем.

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Легендарний нідерландець оголосив про свій відхід з футболу вдруге. Однак він несподівано повернувся на поле у 2020 році, одягнувши футболку Гронінгена, де він розпочав свою професійну кар'єру футболіста 20 років тому.

Зазначимо, що різні травми не дозволили йому зіграти більше семи матчів за Гронінген після повернення минулого сезону.

У своїй кар'єрі, окрім Гронінгена, Роббен також грав за ПСВ, Челсі, Реал Баварію, а за національну команду Нідерландів зіграв 96 ігор, включаючи фінал чемпіонату світу.