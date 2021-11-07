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Зоря --
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Він ставив Реал на коліна! Шахтар попрощався із бразильським ветераном

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
7 листопада, 21:28
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Переможний матч проти Колоса в неділю, 7 листопада, став для 32-річного бразильця Дентіньо останнім у складі Шахтаря
Алан Патрик прощається з Дентіньо
Алан Патрик прощається з Дентіньо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поєдинок проти Колоса у Ковалівці, виграний Шахтарем 3:1, став особливим – прощальним для бразильського нападника "гірників" Дентіньо.

"Шахтар подякував Дентіньо за проведені роки і повідомив, що не продовжуватиме з ним контракт. Сьогодні бразилець відіграв свої останні 5 хвилин за "гірників", – написав у себе в Twitter журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

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Дентіньйо
Дентіньйо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У складі Шахтаря Дентіньо за 10 років виграв 16 трофеїв:

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  • Чемпіон України (6): 2011/12, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
  • Володар Кубка України (5): 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
  • Володар Суперкубка України (5): 2012, 2014, 2015, 2017, 2021

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

При цьому Дентіньо відзначився двома голами у ворота найтитулованішого клубу світу – мадридського Реала – у Лізі чемпіонів. "Вершковим" бразилець забив у 2015-му (3:4) та 2020-му (2:0).

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Г
О
1
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14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Верес
14
12:15
19
8
Металіст 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
13
9:20
10
14
Інгулець
13
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9
15
Минай
13
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8
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