Він ставив Реал на коліна! Шахтар попрощався із бразильським ветераном

Переможний матч проти Колоса в неділю, 7 листопада, став для 32-річного бразильця Дентіньо останнім у складі Шахтаря

Алан Патрик прощається з Дентіньо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поєдинок проти Колоса у Ковалівці, виграний Шахтарем 3:1, став особливим – прощальним для бразильського нападника "гірників" Дентіньо.

"Шахтар подякував Дентіньо за проведені роки і повідомив, що не продовжуватиме з ним контракт. Сьогодні бразилець відіграв свої останні 5 хвилин за "гірників", – написав у себе в Twitter журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

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Дентіньйо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У складі Шахтаря Дентіньо за 10 років виграв 16 трофеїв:

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Чемпіон України (6): 2011/12, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Володар Кубка України (5): 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19

Володар Суперкубка України (5): 2012, 2014, 2015, 2017, 2021

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

При цьому Дентіньо відзначився двома голами у ворота найтитулованішого клубу світу – мадридського Реала – у Лізі чемпіонів. "Вершковим" бразилець забив у 2015-му (3:4) та 2020-му (2:0).