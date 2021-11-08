"Последний танец": бразильский легионер попрощался с Шахтером

Полузащитник Шахтера Дентиньо сообщил, что больше не будет выступать в составе донецкого команды

Дентиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок против Колоса в Ковалевке, выигранный Шахтером 3:1, стал особенным – прощальным для бразильского нападающего "горняков".

"Это правда, мой период в Шахтере подошел к концу. Я сыграл свою последнюю игру в футболке донецкого клуба", – приводит слова Дентиньо Footboom.

В своем Instagram бразилец выложил фотографию футболки Шахтера, написав ниже Последний танец.

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В составе Шахтера Дентиньо за 10 лет выиграл 16 трофеев:

Чемпион Украины (6): 2011/12, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

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Обладатель Кубка Украины (5): 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19

Обладатель Суперкубка Украины (5): 2012, 2014, 2015, 2017, 2021

При этом Дентиньо отметился двумя голами в ворота самого титулованного клуба мира – мадридского Реала – в Лиге чемпионов. "Сливочным" бразилец забил в 2015-м (3:4) и 2020-м (2:0).