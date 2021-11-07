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Ингулец 0
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Колос 1
Шахтер 3
7 ноября 17:00
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Львов --
Десна --
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Черноморец --
Динамо --
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Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
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Мариуполь --
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"Мы очень довольны, но впереди еще много матчей": Де Дзерби – о выходе Шахтера на первое место в УПЛ

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
7 ноября, 19:55
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Сегодня, 7 ноября, Шахтер в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги на выезде обыграл Колос со счетом 3:1
Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал матч против ковалевской команды.

"Мы очень довольны, но впереди еще много матчей, путь очень длинный и очень сложный.

Возможно, мы сами усложнили этот матч, должны были забить больше мячей – четыре или пять, как минимум, но мы должны решать вопрос намного раньше.

У нас была мотивация победить сегодня, чтобы выйти на первое место, потому до этого все время было Динамо на первой строчке", – сказал Де Дзерби в эфире телеканала "Футбол 1".

Эта победа позволила Шахтеру подняться на первое место в турнирной таблице УПЛ. В активе донецкой команды 35 очков. Столько же имеет киевское Динамо, которое вчера на НСК Олимпийский проиграло Ворскле со счетом 1:2, но "горняки" обошли подопечных Мирчи Луческу по дополнительным показателям.

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Колос потерпел четвертое поражение подряд и остался на 11-й позиции, имея в своем активе 11 очков.

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1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
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28
5
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14
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