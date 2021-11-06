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Пять миллионов за феерию с Шахтером: новый контракт звезды Реала

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
6 ноября, 18:02
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Мадридский Реал пролонгирует соглашение с Винисиусом Жуниором, существенно подняв бразильскому нападающему зарплату
Винисиус доставил немало неприятностей Шахтеру
Винисиус доставил немало неприятностей Шахтеру / Фото: Reuters

Реал в конце сезона продлит с Винисиусом Жуниором контракт, истекающий в 2024 году. Новое соглашение будет рассчитано до 2028 года.

При этом, по данным ABC, годовая зарплата феерящего ныне бразильца в Реале поднимется с 3,5 млн евро чистыми до 5,5 млн евро. Но эта сумма может существенно увеличиться за счет бонусов.

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В новом соглашении Винисиуса с Реалом будут прописаны отступные в размере одного миллиарда евро – напомним, именно такой ценник недавно Барселона повесила на Ансу Фати, продлив контракт со своим самородком.

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Отметим, что в 15 матчах за Реал в этом сезоне Винисиус забил 9 мячей и отдал 5 голевых пасов. При этом в гостевом поединке Лиги чемпионов с Шахтером (5:0) бразилец забил два гола, а в домашнем (2:1) отдал две результативные передачи.

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4
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26
5
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