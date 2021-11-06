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П'ять мільйонів за феєрію із Шахтарем: новий контракт зірки Реала

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
6 листопада, 18:02
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Мадридський Реал пролонгує угоду з Вінісіусом Жуніором, суттєво піднявши бразильському нападникові зарплату
Вінісіус створив чимало проблем Шахтарю
Вінісіус створив чимало проблем Шахтарю / Фото: Reuters

Реал наприкінці сезону продовжить з Вінісіусом Жуніором контракт, що спливає у 2024 році. Нова угода буде розрахована до 2028 року.

При цьому, за даними ABC, річна зарплата бразильця, що феєрить нині, в Реалі підніметься з 3,5 млн євро чистими до 5,5 млн євро. Але ця сума може суттєво збільшитись за рахунок бонусів.

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У новій угоді Вінісіуса з Реалом будуть прописаны відступні у розмірі одного мільярда євро – нагадаємо, саме такий цінник нещодавно Барселона повісила на Ансу Фаті, продовживши контракт зі своїм самородком.

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Зазначимо, що у 15 матчах за Реал цього сезону Вінісіус забив 9 м'ячів і віддав 5 гольових пасів. При цьому в гостьовому поєдинку Ліги чемпіонів із Шахтарем (5:0) бразилець забив два голи, а в домашньому (2:1) віддав дві результативні передачі.

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Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забиті 9
Пропущені 3
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В П В
2
Інтер Інтер Інт
4
2
1
1
6
3
3
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Забиті 6
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Результати останніх матчів: В В Н П
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4
2
0
2
6
7
-1
6
Забиті 6
Пропущені 7
Різниця -1
Результати останніх матчів: П П В В
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Шахтар Шахтар Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забиті 1
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Результати останніх матчів: П П Н П

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35
2
Шахтар
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32
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Ворскла
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28
4
Зоря
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13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
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