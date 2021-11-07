"Ми дуже задоволені, але попереду ще багато матчів": Де Дзербі – про вихід Шахтаря на перше місце в УПЛ

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі прокоментував матч проти ковалівської команди.

"Ми дуже задоволені, але попереду ще багато матчів, шлях дуже довгий і дуже складний.

Можливо, ми самі ускладнили цей матч, мали забити більше м'ячів – чотири чи п'ять, як мінімум, але ми маємо вирішувати питання набагато раніше.

Ми мали мотивацію перемогти сьогодні, щоб вийти на перше місце, тому до цього весь час було Динамо на першому рядку", – сказав Де Дзербі в ефірі телеканалу "Футбол 1".