7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 17:00
Колос 1
Шахтар 3
7 листопада 17:00
Зоря 3
Верес 0
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шева - в Дженоа! 💉 Депутати - антивакцинатори Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🎡 Перестановки у Кабміні
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Ми дуже задоволені, але попереду ще багато матчів": Де Дзербі – про вихід Шахтаря на перше місце в УПЛ

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
7 листопада, 19:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні, 7 листопада, Шахтар у матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги на виїзді обіграв Колос із рахунком 3:1
Роберто Де Дзербі
Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі прокоментував матч проти ковалівської команди.

"Ми дуже задоволені, але попереду ще багато матчів, шлях дуже довгий і дуже складний.

Можливо, ми самі ускладнили цей матч, мали забити більше м'ячів – чотири чи п'ять, як мінімум, але ми маємо вирішувати питання набагато раніше.

Ми мали мотивацію перемогти сьогодні, щоб вийти на перше місце, тому до цього весь час було Динамо на першому рядку", – сказав Де Дзербі в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Ця перемога дозволила Шахтарю піднятися на перше місце у турнірній таблиці УПЛ. У активі донецької команди 35 очок. Стільки ж має київське Динамо, яке вчора на НСК Олімпійський програло Ворсклі з рахунком 1:2, але гірники обійшли підопічних Мірчі Луческу за додатковими показниками.

Реклама

Колос зазнав четвертої поразки поспіль і залишився на 11-й позиції, маючи у своєму активі 11 очок.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Італія

12 лист

19:45

Швейцарія

1.62

4.08

6.50

Боснія і Герцеговина

13 лист

14:00

Фінляндія

2.05

3.50

4.14

Франція

13 лист

19:45

Казахстан

1.06

15.0

61.0
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Верес
14
12:15
19
8
Металіст 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
13
9:20
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Неділя, 7 листопада
0:1
Відео Про матч
1:3
Дивись на:
3:0
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти