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Бывших звезд сборной Нидерландов Кейта и Снайдера допросила полиция в деле о наркотиках

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
7 ноября, 16:39
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Экс-игроки сборной Нидерландов Дирк Кейт и Уэсли Снайдер были допрошены в качестве свидетелей по делу о наркотиках в отношении преступной группировки
Уэсли Снайдер
Уэсли Снайдер / Фото: Instagram

Кейт и Снайдер входят в число футболистов, опрошенных в связи с игорным заведением, которое, по утверждениям властей, может иметь связи с Питом С, который стоял во главе преступной группировки.

Ранее мы писали, что поединок чемпионата Бразилии между Интернасьоналем и Гремио завершился массовой дракой из-за картонных гробов.

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Предметом расследования по данному делу является сбыт наркотических препаратов, который происходил в том числе через специализирующийся на азартных играх сайт Edobet. Этот сайт, по данным прокуратуры, был создан Фредди С., сыном Пита С. Предполагалось, что фигурирующие в деле футболисты были регулярными посетителями игрового ресурса.

По информации De Telegraaf, 65-летний Пит С. из Гааги был арестован в сентябре 2020 года в ходе расследования международного незаконного оборота наркотиков внутри страны и за рубежом. Он был связан с множеством авторитетных наркобаронов и преступных организаций от Клааса де Домини Бруинсма в Нидерландах до печально известного картеля Кали в Колумбии, который конкурировал с бандой Пабло Эскобара.

Пит С. никогда ранее не был осужден по обвинениям в крупномасштабном незаконном обороте наркотиков.

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