Сборная Нидерландов сделала подарок легенде македонского футбола

Матч в Амстердаме станет последним в карьере Горана Пандева, перед игрой футболисты сборной Нидерландов подарили игроку оранжевую футбол с номером 122

Подарок для Пандева от сборной Нидерландов / Фото: Twitter

В третьем туре группового этапа Евро-2020 в Амстердаме сборная Нидерландов играет против Северной Македонии.

Незадолго до начала матча легендарный игрок македонской команды Горан Пандев получил памятный подарок. 37-летний капитан сборной Северной Македонии был удостоен от голландцев футболки с 122-м номером. Именно столько матчей Пандев провел за свою национальную команду. Игра с Нидерландами станет для него последней на международном уровне.

Напомним, что сегодня также в этой группе проходит матч между сборными Украины и Австрии. Победа или ничья оставляют нашу команду на втором месте в группе. А вот поражение не гарантирует украинским футболистам выход в плей-офф. Нужно будет ждать окончания матчей во всех группах.