Тренер попросив воротаря симулювати травму. Його команда програвала

Головний тренер Утрехта просив голкіпера своєї команди потягнути час, щоб дати установку польовим гравцям

Хаке і Пас влаштували комедію

Кумедний випадок стався у матчі чемпіонату Нідерландів, де зустрічалися Вітес та Утрехт. Наставник гостей попросив воротаря симулювати травму.

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На 37-й хвилині зустрічі, при рахунку 1:0 на користь Вітеса, головний тренер Утрехта Рене Хаке попросив воротаря команди Мартена Паса прикинутися травмованим.

Поки суддя відволікся на нібито травмованого воротаря, Хаке провів позапланову тренерську установку польовим гравцям. Але прийом Хаке не спрацював – гості у компенсований до першого тайму час пропустили ще один гол, а після перерви змогли відповісти Вітесу лише одним результативним ударом.

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