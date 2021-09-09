"Якби могли, вбили б навіть м'яч": найжахливіший матч світового футболу

Боротьба за вихід на чемпіонат світу 1990 року між Бразилією і Чилі ледь не переросла у війну. Після матчу воротар отримав довічний бан, а фанатка прикрасила журнал для дорослих

Протистояння Бразилія - Чилі мало для всіх різні наслідки

За відбірковою метушнею ЧС-2022 непомітно минула чергова річниця, мабуть, найвідомішої битви за поїздку на мундіаль. У вересні 1989 року Бразилія і Чилі так з'ясовували відносини, що трохи до війни не дійшло.

Після жеребкування до групи потрапили три збірні – Бразилія, Чилі і Венесуела. Останніх в розрахунок ніхто не брав. За перше місце і путівку на ЧС-1990 боролися бразильці і чилійці.

"По праву або силою!"

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Відразу ж після жеребкування тренер збірної Чилі Орландо Аравена захопився, як зараз би сказали, треш-током.

Аравена повсюдно обсміював бразильців. Їх збірна, любив він повторювати, це лев з заставки голлівудської кінокомпанії: гарчить, але не кусається. Даючи відверту установку на брудну гру, тренер заздалегідь виправдовувався:

"Мої гравці – не забіяки. Вони – справжні чоловіки".

А головним девізом чилійської збірної, з подачі Аравени, стало гасло "По праву або силою!"

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Перший матч пройшов в Сантьяго 13 серпня. Чилійці почали з того, що в порушення правил ФІФА поквапилися вийти на поле раніше бразильських футболістів, на яких у ту ж мить же обрушився град каменів і пляшок.

Початок зустрічі вельми барвисто описувалося в бразильському журналі:

"Якби тільки могли, чилійці вбили б навіть м'яч. Принаймні, принизили б його. Те, що мало було бути футбольним матчем, перетворилося майже в рукопашну сутичку".

Насильство вирувало на кожному клаптику поля. Ще до початку гри чилієць Гонсалес тицьнув пальцями в око Ромаріо. Далі – гірше. Чилієць Янес завдав травму Бранко, якого довелося виносити з поля. За цим епізодом пішла колотнеча, в ході якої Орменьо вкусив Ромаріо за груди. У відповідь Ромаріо розбив обличчя супернику, за що і був вилучений вже на четвертій хвилині!

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"Незрозуміло, як цей хлопець, що виріс в бідному передмісті Ріо і загартований в матчах на пустирях, де грають, не просто жорстко – жорстоко, не виявив елементарної витримки" , – журився Пеле, який висвітлював обидва матчі на телебаченні.

У чисельній меншості бразильці грали рівно десять хвилин. Орменьо вигнали, після таранного удару Валдо.

Отримавши по червоній, команди забили і по голу. Гості відкрили рахунок після курйозу. Захисник чилійців Астенго, вибивав м'яч зі штрафного, потрапив свого партнера Гонсалеса і м'яч рикошетом влетів у ворота.

Господарі відігралися перед фінальним свистком. Суддя угледів в діях бразильського воротаря Таффарела порушення правил – затримку м'яча. Далі все відбувалося з блискавичною швидкістю. Аравена вихоплює м'яч з рук здивованого голкіпера, ставить його на землю мало не на самій лінії воріт, дає короткий пас Басаю, той відправляє м'яч в сітку. Суддя показує на центр поля.

Гол викликав багато суперечок. Адже вільний удар повинен розігруватися мінімум з лінії штрафного майданчика, а не всередині нього. Плюс рефері повинен був дати бразильцям можливість вибудувати стінку.

Нічия 1:1 – і все мало вирішитися на "Маракані".

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"Закидаємо чилійців квітами"

Побоюючись, що місцева торсида відплатить чилійцям насильством, керівники Бразильської конфедерації футболу, тренер Лазароні, журналісти дружно взялися переконувати публіку, щоб вона проявила стриманість, щоб не поставила своєю поведінкою під загрозу майже вже лежачу в кишені путівку до Італії.

Відомий спортивний коментатор Жука Кфорі закликав зі сторінок газети "Глобо": "Закидати чилійців квітами – і голами!" Він нагадав торсиді, що суперника можна присоромити благородством, як це сталося в 1969 році, під час ігор з Парагваєм.

Тоді в Асунсьйоні бразильських гравців мордували по-всякому. Навколо готелю, де вони оселилися, влаштували такий концерт, що футболісти за ніч практично не зімкнули очей. На стадіоні довелося ще складніше – бразильці виходили на поле під градом каменів, погроз і проклять.

А під час матчу-відповіді проти Парагваю на "Маракані" понад 183 тисяч людей, закидали суперника квітами.

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Прочитала інструкцію – і смикнула за шнур

Бразильська поліція за підтримки губернатора штату Ріо-де-Жанейро зробила виняткові заходи безпеки, забезпечивши жорсткий контроль всередині, навколо і на підступах до стадіону. На вході, у вболівальників вилучали все, що при бажанні можна метнути на поле.

Але той, хто перевіряв сумочку 24-річної Розенері Мело – вболівальниці, яка вперше в житті пішла з друзями на футбол, не вгледів у неї під сукнею невеликий пакет з двома сигнальними ракетами.

Кількома хвилинами раніше цей пакет їй засунув незнайомий уболівальник: на вході чоловіків ретельно оглядали. Жінок щадили, на спеці вони були в настільки легких сукнях, що приховати що-небудь під ними практично неможливо. Розенері це вдалося. Хотіла потім віддати пакет чоловікові, але він загубився у натовпі.

Матч почався і шанси чилійців танули просто на очах. Гра практично велася в одні ворота. Голкіпер Рохас працював в поті чола. Відбиваючи один з особливо важких м'ячів, Рохас вдарився головою об штангу, але у ту ж мить зробив знак рукою, – мовляв, нічого страшного, можна продовжувати.

Тренер Аравена, якого дискваліфікували після першої гри, забрався на шостий поверх адміністративної будівлі і звідти по рації давав інструкції запасному воротареві команди, а той їх передавав футболістам.

Але, бачачи, що надій на позитивний результат практично немає, Аравена вирішує при першій слушній нагоді спровокувати скандал і заробити дискваліфікацію бразильцям. І нагода трапилася. Його подарувала гостям та сама Розенері.

На 49-й хвилині Карека вивів збірну Бразилії вперед. "Маракана" не припиняла радіти і Розенері згадала про свій пакет. На хвилі загальної радості вона прочитала інструкцію, як користуватися ракетою, смикнула шнур і спровокувала один з найвідоміших скандалів в світовому футболі.

Ракета впала на поле метрах в півтора від Рохаса. Момент цей сотні разів потім прокручували по телебаченню. Було добре видно, що ракета димить за спиною голкіпера, який намагається бігти в сторону, ноги у нього заплітаються, і він валиться на землю. Тут же намагається встати, але до нього підбігає товариш по команді, красномовно жестикулюючи, – мовляв, лежи! До воротаря біжить лікар чилійської команди, швидко дістає щось з валізки, обробляє голову голкіпера, вимагає носилки.

Тільки коли Рохаса понесли на носилках в роздягальню, стало видно: його обличчя, шия, груди в крові . В цей час Аравена подає по рації команду: "Все! Йдемо! Йдемо!"

Ці слова чули службовці телефонної компанії "ТелеБразіл", один з апаратів якої працював на тій же хвилі. І чилійці, ігноруючи протести аргентинського судді, дружно залишають поле.

"У крові і вогні"

Над збірною Бразилії нависла загроза дискваліфікації. А в роздягальню Чилі вже стукає поліція з лікарями. Адже якщо Розенері належить нести кримінальну відповідальність за нанесення Рохасу тілесних ушкоджень, жертву зобов'язані оглянути. Результати цього обстеження прояснили ситуацію.

По-перше, не виявилося жодних слідів опіку, значить ракета не потрапила в голову воротаря. Єдине ушкодження – два порізи над лівим оком. Але насторожувало, що ранки виключно акуратні, з рівними, а не рваними краями, сам розріз тонкий. Лікарі визнали, що найбільш ймовірне їх походження – порізи лезом.

У заключному резюме медики відзначили, що Рохас знаходився в повній свідомості, більш того – цілком міг продовжувати гру.

Під посиленою охороною бразильської військової поліції чилійці залишають стадіон, а в Сантьяго удостоюються зустрічі, як національні герої. Машина швидкої допомоги, з сиреною і мигалками, везе Рохаса в лікарню. Місцеві газети виходять з величезними заголовками: "Звіряча агресія проти Рохаса", "Матч закінчився в крові і вогні", "Мафіозі! Рохас може залишитися сліпим!", "Дика бразилійка поранила голкіпера потужною петардою!"

Близько чотирьох тисяч чилійців, скандуючи "бразильці – вбивці!", йдуть до будівлі бразильського посольства. Від кам'яного граду вщент розлітаються всі вікна .

Головнокомандувач ВМФ адмірал Хосе Торібіо Меріно в припадку гніву публічно називає Бразилію "примітивною країною" і вимагає помсти.

"Добре, що у нас немає з Чилі спільного кордону", – в Бразилії всерйоз побоювалися військових дій.

Вердикт ФІФА

Керівництво чилійського футболу на чолі з президентом Серхіо Стоппелем, захищало поведінку Аравени і гравців команди. Вимагало дискваліфікації Бразилії або, хоча б, перегравання на нейтральному полі. Але їх чекало велике розчарування.

Версія про "ракету, що потрапила прямо в обличчя голкіпера" зникла майже миттєво. Серія з 15 знімків, зроблених фотокореспондентами підтвердила: петарда впала в півтора метрах від Рохаса. Тому і опіків у нього не виявилося.

Тоді Стоппель висуває нову теорію: заряд "розколовся, і осколки поранили Рохаса". Однак ретельна технічна експертиза сигнальних ракет цього типу показала: осколків вони не дають і на землі не вибухають. Словом, від витівки Розенері постраждати воротар ніяк не міг.

Вердикту ФІФА в Бразилії і Чилі чекали з нетерпінням. Вивчивши всі матеріали, комісія ФІФА після шестигодинних дебатів винесла наступне рішення: за самовільний відхід команди Чилі з поля присудити перемогу з рахунком 2:0 збірній Бразилії. Рохаса дискваліфікувати довічно. Бразильську конфедерацію футболу за сигнальну ракету оштрафувати на 20 тисяч швейцарських франків.

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Зі стадіону – в Playboy

Найбільше раділи Розенері і її сім'я: дівчині доводилося ховатися від журналістів, сусідів і відверто недружніх фанатів. У разі дискваліфікації Бразилії їй довелося б не солодко.

Тепер уболівальники змінили гнів на милість. Розенері стала знаменитістю. Посипалися рекламні пропозиції. Підробляючи на одній з них, Розенері знову начудила. На відкритті нової філії лакофарбової фірми вона на прохання організаторів торжества пальнула відразу з двох ракетниць того ж типу, що й на "Маракані". На жаль обидві ракети потрапили в пластиковий дах сусіднього кондитерського магазину. Дивом ніхто не загинув, але пожежа вдався на славу: гасити її з'їхалися пожежні з усього міста.

Щоб надалі торсиді було не повадно балуватися ракетами на стадіонах, Бразильська конфедерація футболу вирішила стягнути суму накладеного штрафу з Розенері. Та спочатку розгубилася – таких грошей у неї просто немає. І тут як тут з'явився агент Playboy: десяток знімків в костюмі Єви на сторінках журналу, замість погашення боргу.

"Не жити з вантажем брехні"

Отримавши довічний бан Роберто Рохас заговорив. "Не можу більше жити з вантажем такої брехні на плечах, – заявив воротар. – Ми домовилися з капітаном команди Фернандо Астенго за два дні до матчу. Знали, що бразильці не дадуть нам виграти на своєму полі, і вирішили діяти.

У свій план присвятили фізіотерапевта Алехандро Кока, який за кілька хвилин до початку матчу передав мені скальпель. Я його заховав у гетри. Ідея полягала в тому, щоб симулювати травму від нібито кинутого з трибун предмета.

Однак стільки людей уважно спостерігали за нами, що ми ніяк не могли реалізувати свій план. Під час перерви між таймами я переклав скальпель ближче – у воротарську рукавичку. Нарешті нагода трапилася. Щось зелене промайнуло над моєю головою, вдарилося об землю і викинуло завісу диму. Я впав, підкотився ближче до палаючого предмету, витягнув скальпель і різонув над бровою. Я був в повній свідомості, коли мене несли в роздягальню.

Крім Астенго і Кока, інші гравці нічого не знали. Присвяченим виявився ще масажист Мальдонадо, який сховав рукавичку зі скальпелем".

Після дискваліфікації Рохас пішов у пляжний футбол, де досян солідних результатів. Брав участь в чемпіонаті світу. Лише в 2001 році його амністували, після чого Роберто довгий час працював тренером в різних бразильських клубах.

Що стосується Розенері Мелло, то вона померла влітку 2011 року від аневризми мозку. Їй було 46 років.