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Найкривавіша дорога на Олімпіаду: як гол спровокував катастрофу в Перу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
24 травня, 07:53
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Під час кваліфікаційного матчу на Олімпійські ігри 1964 року між збірними Перу й Аргентини арбітр не зарахував гол господарів поля, це мало катастрофічні наслідки
Батько виносить на руках дитину зі стадіону
Батько виносить на руках дитину зі стадіону

24 травня 1964 року Ліма жила футболом з самого ранку. Національна збірна Перу проводила ключовий матч відбору на Олімпіаду-1964 проти Аргентини. Потрібно було перемагати.

Квитки були розкуплені давним-давно, але бажаючих потрапити на стадіон було майже в два рази більше. Тому поліція вирішила після стартового свистка наглухо закрити ворота.

Гра проходила в рівній боротьбі, але на початку другого тайму аргентинці вийшли вперед. Перу кидається на штурм і в кінці матчу Віктор Лобатон зрівнює рахунок. Арбітр вказує на центр поля. Але аргентинські гравці протестують, мовляв було порушення правил. І рефері змінює своє рішення.

Віктор Лобатон забиває гол, який відмінив рефері
Віктор Лобатон забиває гол, який відмінив рефері

Тут вже нерви здають у перуанських фанів. Першим на поле, щоб розібратися з суддею вибігає Віктор Кампос, на прізвисько El Negro Bomba. Завсідник місцевого відділення поліції. Побачивши старого знайомого, поліцейські не церемоняться і силою валять його на газон.

Але процес вже не зупинити. Фанати жадають розправи і вибігають на поле. Для їх утихомирення поліція застосовує пожежну машину, у якій замість води сльозогінний газ. Вболівальники в паніці намагаються залишити стадіон, але ворота зачинені. Тиснява, крики, стогони ...

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Знавіснілий натовп, хто вибрався назовні, нападає на поліцейських. Чотири людини гинуть відразу, ще 15 – поранені. Вболівальники б'ють вітрини, підпалюють фабрику...

Лише до ночі, поліції вдається взяти під контроль ситуацію.

Коли все заспокоїлося, порахували жертви. 328 загиблих і близько 4000 поранених. Це наймасштабніша катастрофа в історії футболу.

Після подій в Лімі олімпійська кваліфікація в Південній Америці була зупинена. Аргентина, як лідер групи, отримала путівку в Токіо-1964 а за другу в стиковому матчі зустрілися Бразилія і Перу. Бразильці виграли – 4:0.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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