Найкривавіша дорога на Олімпіаду: як гол спровокував катастрофу в Перу

Під час кваліфікаційного матчу на Олімпійські ігри 1964 року між збірними Перу й Аргентини арбітр не зарахував гол господарів поля, це мало катастрофічні наслідки

Батько виносить на руках дитину зі стадіону

24 травня 1964 року Ліма жила футболом з самого ранку. Національна збірна Перу проводила ключовий матч відбору на Олімпіаду-1964 проти Аргентини. Потрібно було перемагати.

Квитки були розкуплені давним-давно, але бажаючих потрапити на стадіон було майже в два рази більше. Тому поліція вирішила після стартового свистка наглухо закрити ворота.

Гра проходила в рівній боротьбі, але на початку другого тайму аргентинці вийшли вперед. Перу кидається на штурм і в кінці матчу Віктор Лобатон зрівнює рахунок. Арбітр вказує на центр поля. Але аргентинські гравці протестують, мовляв було порушення правил. І рефері змінює своє рішення.

Віктор Лобатон забиває гол, який відмінив рефері

Тут вже нерви здають у перуанських фанів. Першим на поле, щоб розібратися з суддею вибігає Віктор Кампос, на прізвисько El Negro Bomba. Завсідник місцевого відділення поліції. Побачивши старого знайомого, поліцейські не церемоняться і силою валять його на газон.

Але процес вже не зупинити. Фанати жадають розправи і вибігають на поле. Для їх утихомирення поліція застосовує пожежну машину, у якій замість води сльозогінний газ. Вболівальники в паніці намагаються залишити стадіон, але ворота зачинені. Тиснява, крики, стогони ...

Знавіснілий натовп, хто вибрався назовні, нападає на поліцейських. Чотири людини гинуть відразу, ще 15 – поранені. Вболівальники б'ють вітрини, підпалюють фабрику...

Лише до ночі, поліції вдається взяти під контроль ситуацію.

Коли все заспокоїлося, порахували жертви. 328 загиблих і близько 4000 поранених. Це наймасштабніша катастрофа в історії футболу.

Після подій в Лімі олімпійська кваліфікація в Південній Америці була зупинена. Аргентина, як лідер групи, отримала путівку в Токіо-1964 а за другу в стиковому матчі зустрілися Бразилія і Перу. Бразильці виграли – 4:0.