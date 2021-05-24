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Самая кровавая дорога на Олимпиаду: как гол спровоцировал катастрофу в Перу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
24 мая, 07:53
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Во время квалификационного матча на Олимпийские игры 1964 года между сборными Перу и Аргентины арбитр не засчитал гол хозяев поля, это имело катастрофические последствия
Отец выносит на руках ребенка со стадиона
Отец выносит на руках ребенка со стадиона

24 мая 1964 года Лима жила футболом с самого утра. Национальная сборная Перу проводила ключевой матч отбора на Олимпиаду-1964 против Аргентины. Нужно было побеждать.

Билеты были раскуплены давным-давно, но желающих попасть на стадион было почти в два раза больше. Поэтому полиция решила после стартового свистка наглухо закрыть ворота.

Игра проходила в равной борьбе, но в начале второго тайма аргентинцы вышли вперед. Перу бросается на штурм и в конце матча Виктор Лобатон сравнивает счет. Арбитр указывает на центр поля. Но аргентинские игроки протестуют, мол было нарушение правил. И рефери меняет свое решение.

Виктор Лобатон забивает гол, который отменил рефери
Виктор Лобатон забивает гол, который отменил рефери

Тут уже нервы сдают у перуанских фанов. Первым на поле, чтобы разобраться с судьей выбегает Виктор Кампос, по прозвищу El Negro Bomba. Завсегдатай местного отделения полиции. Увидев старого знакомого, полицейские не церемонятся и силой валят его на газон.

Но процесс уже не остановить. Бушующие фанаты жаждут расправы и выбегают на поле. Для их усмирения полиция применяет пожарную машину, у которой вместо воды слезоточивый газ. Болельщики в панике пытаются покинуть стадион, но ворота закрыты. Давка, крики, стоны...

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Обезумевшая толпа, кто выбрался наружу, нападает на полицейских. Четыре человека погибают сразу, еще 15 – ранены. Болельщики бьют витрины, поджигают фабрику...

Лишь к ночи, полиции удается взять под контроль ситуацию.

Когда все успокоилось, посчитали жертвы. 328 погибших и около 4000 раненых. Это самая масштабная катастрофа в истории футбола.

После событий в Лиме олимпийская квалификация в Южной Америке была остановлена. Аргентина, как лидер группы, получила путевку в Токио-1964, а за вторую в стыковом матче встретились Бразилия и Перу. Бразильцы выиграли – 4:0.

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