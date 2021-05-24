Самая кровавая дорога на Олимпиаду: как гол спровоцировал катастрофу в Перу

24 мая 1964 года Лима жила футболом с самого утра. Национальная сборная Перу проводила ключевой матч отбора на Олимпиаду-1964 против Аргентины. Нужно было побеждать.
Билеты были раскуплены давным-давно, но желающих попасть на стадион было почти в два раза больше. Поэтому полиция решила после стартового свистка наглухо закрыть ворота.
Игра проходила в равной борьбе, но в начале второго тайма аргентинцы вышли вперед. Перу бросается на штурм и в конце матча Виктор Лобатон сравнивает счет. Арбитр указывает на центр поля. Но аргентинские игроки протестуют, мол было нарушение правил. И рефери меняет свое решение.
Тут уже нервы сдают у перуанских фанов. Первым на поле, чтобы разобраться с судьей выбегает Виктор Кампос, по прозвищу El Negro Bomba. Завсегдатай местного отделения полиции. Увидев старого знакомого, полицейские не церемонятся и силой валят его на газон.
Но процесс уже не остановить. Бушующие фанаты жаждут расправы и выбегают на поле. Для их усмирения полиция применяет пожарную машину, у которой вместо воды слезоточивый газ. Болельщики в панике пытаются покинуть стадион, но ворота закрыты. Давка, крики, стоны...
Так Шеву еще не называли. Новое прозвище от Леоненко
Свитолина восхитила подписчиков очаровательным платьем-вышиванкой
Дети устроили массовую драку на турнире по хоккею в России. Бежали разнимать даже родители
Обезумевшая толпа, кто выбрался наружу, нападает на полицейских. Четыре человека погибают сразу, еще 15 – ранены. Болельщики бьют витрины, поджигают фабрику...
Лишь к ночи, полиции удается взять под контроль ситуацию.
Когда все успокоилось, посчитали жертвы. 328 погибших и около 4000 раненых. Это самая масштабная катастрофа в истории футбола.
После событий в Лиме олимпийская квалификация в Южной Америке была остановлена. Аргентина, как лидер группы, получила путевку в Токио-1964, а за вторую в стыковом матче встретились Бразилия и Перу. Бразильцы выиграли – 4:0.