Самая кровавая дорога на Олимпиаду: как гол спровоцировал катастрофу в Перу

Во время квалификационного матча на Олимпийские игры 1964 года между сборными Перу и Аргентины арбитр не засчитал гол хозяев поля, это имело катастрофические последствия

Отец выносит на руках ребенка со стадиона

24 мая 1964 года Лима жила футболом с самого утра. Национальная сборная Перу проводила ключевой матч отбора на Олимпиаду-1964 против Аргентины. Нужно было побеждать.

Билеты были раскуплены давным-давно, но желающих попасть на стадион было почти в два раза больше. Поэтому полиция решила после стартового свистка наглухо закрыть ворота.

Игра проходила в равной борьбе, но в начале второго тайма аргентинцы вышли вперед. Перу бросается на штурм и в конце матча Виктор Лобатон сравнивает счет. Арбитр указывает на центр поля. Но аргентинские игроки протестуют, мол было нарушение правил. И рефери меняет свое решение.

Виктор Лобатон забивает гол, который отменил рефери

Тут уже нервы сдают у перуанских фанов. Первым на поле, чтобы разобраться с судьей выбегает Виктор Кампос, по прозвищу El Negro Bomba. Завсегдатай местного отделения полиции. Увидев старого знакомого, полицейские не церемонятся и силой валят его на газон.

Но процесс уже не остановить. Бушующие фанаты жаждут расправы и выбегают на поле. Для их усмирения полиция применяет пожарную машину, у которой вместо воды слезоточивый газ. Болельщики в панике пытаются покинуть стадион, но ворота закрыты. Давка, крики, стоны...

Обезумевшая толпа, кто выбрался наружу, нападает на полицейских. Четыре человека погибают сразу, еще 15 – ранены. Болельщики бьют витрины, поджигают фабрику...

Лишь к ночи, полиции удается взять под контроль ситуацию.

Когда все успокоилось, посчитали жертвы. 328 погибших и около 4000 раненых. Это самая масштабная катастрофа в истории футбола.

После событий в Лиме олимпийская квалификация в Южной Америке была остановлена. Аргентина, как лидер группы, получила путевку в Токио-1964, а за вторую в стыковом матче встретились Бразилия и Перу. Бразильцы выиграли – 4:0.