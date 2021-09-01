Олімпіада, якої немає в реєстрі МОК. Як моряки організували найнезвичайніші Ігри в історії

Після Шестиденної війни в Суецькому каналі залишилися заблокованими 14 торгових кораблів. Моряки не розгубилися і організували Олімпійські ігри Великого Гіркого озера

Суецький канал був заблокований вісім років, за цей час тут організували Олімпіаду

Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо стали одними з найбільш незвичайних через пандемію коронавіруса. Змагання змістили на рік, а спортсмени жили в своєрідній бульбашці, без права вийти в місто.

Реклама

Історія знає ще більш незвичайну Олімпіаду. Її ви не знайдете в реєстрі МОК, але за її атрибутами досі ганяються колекціонери.

Війна між Ізраїлем та арабськими країнами в червні 1967 року спалахнула блискавично. Також блискавично і завершилася, залишивши повністю заблокованим Суецький канал. Єгиптяни затопили кілька суден і розкидали міни в фарватері.

Реклама

14 торгових суден, які на той час увійшли в канал, стали на якір в районі Великого Гіркого озера – найширшої частини Суецького каналу. У пастку потрапили кораблі Німеччини, Великобританії, Швеції, Норвегії, США, Польщі, Болгарії та Чехословаччини.

Бойові дії тривали менше тижня, але напруга між войовничими сторонами не спадала і розчищати канал не збирався ніхто.

Кілька тижнів моряки вичікували, ведучи переговори з керівництвом своїх судноплавних компаній. Але ті лише дали команду продовжувати нести вахту і користуватися всім, що є в трюмах.

Реклама

До осені зрозумівши, що вони тут надовго, капітани всіх суден зібралися на раду. Вони заснували "Асоціацію Великого Гіркого озера" для підтримки і розвитку дружніх відносин, взаємодопомоги, а також проведення спільних заходів.

За легендою, мало не першою постановою Асоціації було скасування сухого закону. Виявилося, німецьке судно повністю завантажено виноградом. А болгарські моряки вміють гнати відмінну граппу. Крім того, на кількох кораблях були величезні запаси пива.

Але співпраця не обмежувалася спільною випивкою. Поляки відкрили у себе лікарню, шведи в одному з порожніх контейнерів зробили басейн зі спортзалом. Норвежці організували першокласний ресторан, у німців йшли богослужіння, чехи випускали поштові марки.

Через рік ситуація не змінилася. Кораблі стояли заблоковані. Власники суден домовилися про постачання провізії, а всі розваги вже набридли. І тут когось осінило. Але ж зараз в Мексиці проходять Олімпійські ігри-1968! Погнали!

Реклама

Екіпажі організували Олімпійські ігри Великого Гіркого озера. Моряки змагалися в різних видах спорту – футболі, важкій атлетиці, плаванні, стрибках у висоту, стрільбі з лука, регаті, водному поло...

Призи для чемпіонів надсилали редакції британських газет.

Як і на справжніх Іграх вівся загальнокомандний медальний залік, який виграла Польща, друге місце зайняла Німеччина, третє – Великобританія...

Суецький канал розблокували лише в 1975 році. Його своїм ходом покинули лише два німецьких судна, інші настільки проржавіли, що потребували ремонту і буксирування.