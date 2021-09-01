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Олімпіада, якої немає в реєстрі МОК. Як моряки організували найнезвичайніші Ігри в історії

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
1 вересня, 14:53
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Після Шестиденної війни в Суецькому каналі залишилися заблокованими 14 торгових кораблів. Моряки не розгубилися і організували Олімпійські ігри Великого Гіркого озера
Суецький канал був заблокований вісім років, за цей час тут організували Олімпіаду
Суецький канал був заблокований вісім років, за цей час тут організували Олімпіаду

Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо стали одними з найбільш незвичайних через пандемію коронавіруса. Змагання змістили на рік, а спортсмени жили в своєрідній бульбашці, без права вийти в місто.

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Історія знає ще більш незвичайну Олімпіаду. Її ви не знайдете в реєстрі МОК, але за її атрибутами досі ганяються колекціонери.

Війна між Ізраїлем та арабськими країнами в червні 1967 року спалахнула блискавично. Також блискавично і завершилася, залишивши повністю заблокованим Суецький канал. Єгиптяни затопили кілька суден і розкидали міни в фарватері.

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14 торгових суден, які на той час увійшли в канал, стали на якір в районі Великого Гіркого озера – найширшої частини Суецького каналу. У пастку потрапили кораблі Німеччини, Великобританії, Швеції, Норвегії, США, Польщі, Болгарії та Чехословаччини.

Бойові дії тривали менше тижня, але напруга між войовничими сторонами не спадала і розчищати канал не збирався ніхто.

Кілька тижнів моряки вичікували, ведучи переговори з керівництвом своїх судноплавних компаній. Але ті лише дали команду продовжувати нести вахту і користуватися всім, що є в трюмах.

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До осені зрозумівши, що вони тут надовго, капітани всіх суден зібралися на раду. Вони заснували "Асоціацію Великого Гіркого озера" для підтримки і розвитку дружніх відносин, взаємодопомоги, а також проведення спільних заходів.

За легендою, мало не першою постановою Асоціації було скасування сухого закону. Виявилося, німецьке судно повністю завантажено виноградом. А болгарські моряки вміють гнати відмінну граппу. Крім того, на кількох кораблях були величезні запаси пива.

Але співпраця не обмежувалася спільною випивкою. Поляки відкрили у себе лікарню, шведи в одному з порожніх контейнерів зробили басейн зі спортзалом. Норвежці організували першокласний ресторан, у німців йшли богослужіння, чехи випускали поштові марки.

Через рік ситуація не змінилася. Кораблі стояли заблоковані. Власники суден домовилися про постачання провізії, а всі розваги вже набридли. І тут когось осінило. Але ж зараз в Мексиці проходять Олімпійські ігри-1968! Погнали!

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Екіпажі організували Олімпійські ігри Великого Гіркого озера. Моряки змагалися в різних видах спорту – футболі, важкій атлетиці, плаванні, стрибках у висоту, стрільбі з лука, регаті, водному поло...

Призи для чемпіонів надсилали редакції британських газет.

Як і на справжніх Іграх вівся загальнокомандний медальний залік, який виграла Польща, друге місце зайняла Німеччина, третє – Великобританія...

Суецький канал розблокували лише в 1975 році. Його своїм ходом покинули лише два німецьких судна, інші настільки проржавіли, що потребували ремонту і буксирування.

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20:2
16
2
Шахтар
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12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
Десна
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9:10
12
5
Ворскла
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11:5
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
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7:7
8
9
Інгулець
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8:11
7
10
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7
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6
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