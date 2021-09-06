Розстрілювали і відрізали руки: Талібан використовував футбол для масових страт

Стверджувалося, що футбол був заборонений під час правління талібів в Афганістані в період з 1996 по 2001 рік, але сучасні свідоцтва доводять, що це не так.
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Директор Міжнародної обсерваторії по вивченню тероризму Карлос Ігуалада, який написав книгу "Тероризм і спорт", розповідав, що таліби використовували футбол у власних цілях.
"Футбол був одним з видів спорту, який використовувався режимом Талібану в період з 1996 по 2001 рік для залучення громадян, і в деякому сенсі він став корисним інструментом для донесення їхніх ідей суспільству", – розповідав Ігуалада виданню Marca.
Однак, в той час стадіон в Кабулі був страшним місцем. Прямо під час матчів чоловіків і жінок розстрілювали на футбольному полі Іншим – ампутовували кінцівки або закидали камінням.
Тяжкість злочину була різною – від грабежу і подружньої зради до вбивства. Таліби використовували публічні страти, щоб "боротися зі злочинністю". Як ми писали раніше, футболістки збірної Афганістану ховаються від талібів.
Таліби вишиковували засуджених на лінії воріт, а потім розстрілювали з 11-метрової позначки. Також на ворота підвішували відрубані руки або ноги злодіїв.
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Колишній капітан збірної Афганістану Мохаммад Ісак згадував одне з тренувань за часів режиму талібів.
"Ми зробили розминку і пішли відпрацьовувати удари. Коли я підняв бочку в центрі поля, то виявив в ній шість ампутованих рук.
Я був шокований. Я покинув тренування і поїхав додому. Два тижні мене нудило ", – розповідав Ісак в статті для Radio Free Europe в 2012 році.
А однією з найвідоміших жертв режиму стала жінка на ім'я Зарміна. Матір сімох дітей розстріляли на стадіоні за вбивство її жорстокого чоловіка. Страта жінки була таємно записана на відео і облетіла весь світ.
Єдина відома фотографія Зарміни:
Працівник стадіону Мохаммад Насім розповідав Reuters в 2008 році, що в грунт просочилося настільки багато крові, що вони не відразу змогли виростити на стадіоні нову траву. Довелося зрізати півметровий шар грунту і замінити його.
"Занадто багато крові пролилося на цьому полі. Ми заклали новий шар грунту, щоб гравці не наступали на кров стількох людей", – говорив Насім.
Стадіон був повторно відкритий в 2011 році після реконструкції, але місцевим жителям важко відвідувати це місце.
"Тепер ввечері сюди ніхто не приходить, навіть ми не заходимо всередину. Всі вважають, що в цьому місці живуть привиди, що навіть зараз душі померлих не перебувають у спокої ", – додав охоронець арени Набіль Карі.