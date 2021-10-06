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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Футболіст чи аферист? Як стоматолог став першим легіонером ПСЖ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
6 жовтня, 07:40
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Живко Лукич відіграв менше години за паризький клуб, але залишив незабутнє враження на президента клубу
Живко Лукич грав за молодіжний склад Партизана
Живко Лукич грав за молодіжний склад Партизана

Французький Парі Сен-Жермен любить бути в центрі трансферного уваги. Цього року зовсім випадково клуб відхопив одного з найкращих футболістів в історії Ліонеля Мессі.

Раніше парижани заплатили астрономічні 220 млн за Неймара. А ще останніми роками в команді відзначилися Бекхем, Ібрагімович і Буффон. Клуб спонсорують шейхи і можуть дозволити собі будь-який каприз.

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Але були й інші часи в історії ПСЖ. Зовсім скромні та смішні.

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Парі Сен-Жермен був створений 12 серпня 1970 року і заявлений до другого дивізіону французького чемпіонату. Амбіцій було хоч відбавляй і команда хотіла посилитися іменитими гравцями.

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Тоді в Парижі з'явився Живко Лукич, який заглянув до редакції популярного журналу France Football і наплів їм сім мішків гречаної вовни про свої успіхи в белградському Партизані і свої родинні зв'язки із зіркою Ренна Іллею Лукичем.

А Партизан, на секундочку, був тоді грізною силою в європейському футболі. 1966 року клуб дійшов до фіналу Кубка чемпіонів, де поступився Реалу (1:2).

Незабаром після спілкування з журналістами Живко постукав у двері офісу парижан. Він вирішив скористатися хаосом в справах тільки створеного клубу, а також відсутністю будь-якої можливості швидко перевірити інформацію. Тому Лукич представився зіркою югославського футболу і як доказ поклав на стіл свіжий номер France Football.

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Історія замовчує про хід переговорів (за однією з версій, навіть був перегляд гравця в товариському матчі), але Живко Лукич увійшов в історію як перший легіонер ПСЖ.

Далі ситуація розгорталася блискавично. Відчуваючи кадрові проблеми, ПСЖ заявив Лукича на матч чемпіонату Франції і 29 серпня 1970 він вийшов у стартовому складі на поєдинок проти клубу Кевійї.

На командному фото перед матчем Живко – другий зліва в нижньому ряду.

Далі подаємо слово одному із засновників клубу Гі Кресану.

"Його місією було нейтралізувати ключового гравця суперників Даніеля Горлавіля, якого ми боялися найбільше. А Лукич... Він чіплявся за нього, як восьминіг за скелю! Горлавіль швидко йшов від опіки, раз по раз залишаючи нещасного Лукича за спиною", – писав Кресан у своїй автобіографії.

Тренер терпів цей цирк 53 хвилини і замінив Живко. Ось так закінчилася в ПСЖ кар'єра першого легіонера.

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Ким же був Живко Лукич насправді? Футболістом чи шахраєм?

Кілька років тому сайт, присвячений історії Партизана, Crno-bela nostalgija провів власне розслідування.

Виявилося, що Живко в дитинстві займався футболом. І таки виступав за молодіжний Партизан.

Але не зміг пробитися в основу і пішов вчитися на стоматолога. Є дані, що він пробував себе і в інших югославських командах, але так ніде і не заграв.

Як Живко опинився в Парижі і що привело його до ПСЖ, ніхто не знає. Але аферу він свою провернув блискуче.

Після Франції Лукич остаточно закинув футбол, відкрив свою стоматологічну клініку в Белграді, де працював до самої смерті 2015 року.

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