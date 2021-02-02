Стройная, как супруга Шевы: главная болельщица Виктора Коваленко в Италии

Виктор Коваленко и Андрей Шевченко – абсолютно разные игроки. Тем не менее у бывшего "горняка", отправившегося покорять Серию А в составе "Аталанты", есть кое-что общее с нынешним тренером сборной Украины, в свое время феерившим в чемпионате Италии.

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Речь об их вторых половинках – Анастасии Мантач и Кристен Пазик.

Обе – длинноногие красотки со светлыми волосами, фигуры которых просто созданы для модельных подиумов.

Виктор Коваленко и его девушка Анастасия

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Андрей Шевченко и его жена Кристен

Свою девушку 24-летний Коваленко представил широкой публике нынешней зимой. Вместе они отдыхали на Мальдивах, где Анастасия устроила фотосессию в леопардовом бикини.

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А теперь, вне сомнения, Настя будет самой ярой болельщицей Коваленко в Италии.

Кстати, к своей фигуре возлюбленная Виктора Коваленко относится очень самокритично. На реплику одной из своих подписчиц – "Ты вообще во время новогодних праздников кушала?" – Настя с улыбкой ответила: "Для меня это не комплимент".

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Кстати, девушка Коваленко уже отреагировала на его переход в "Аталанту", написав в Instagram: "Великий день! Поздравляю, моя любовь!"

Отметим, что зарплата Коваленко будет самой высокой в "Аталанте". По данным итальянских медиа, 24-летний украинец будет получать в Бергамо около двух миллионов евро в год "чистыми" – в два раза больше, чем его одноклубник Руслан Малиновский.

А накануне Коваленко трогательно попрощался с "Шахтером": боялся заплакать и допустил, что вернется.

Смотрите, как Коваленко забивал за "Шахтер"

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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