Коваленко, Хедира, Халк и украинец из Индонезии: переходы 1 февраля

Сегодня совершаются десятки трансферов в разных уголках мира

В понедельник в Европе и не только закрывается зимнее трансферное окно. Сегодня оформили официально переход Виктора Коваленко из "Шахтера" в "Аталанту". В мире состоялось и много других трансферов с участием заметных персон мирового футбола, о чем сообщает сайт Transfermarkt.

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Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии 33-летний Сами Хедира в статусе свободного агента покинул "Ювентус". В Турине полузащитник провел пять с половиной лет, до этого чуть меньше играл за "Реал", а теперь ушел в скромную "Герту" – 15-ю команду Бундеслиги.

Бразильский форвард Халк, 10 лет назад сверкавший в "Порту", вернулся на родину в "Атлетико Минейро". Четыре года он зарабатывал деньги в "Зените", еще пять – в Китае. Теперь в 34 года стоит 2,5 миллиона.

Бывший вингер киевского "Динамо" и сборной Нидерландов Джермейн Ленс поменял турецкий "Бешикташ" на более скромный "Карагюмрюк".

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Экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко таки перебрался в турецкий "Эрзурум". Правда, пока неизвестно, в каком статусе.

В тренде Из-за санкций Россия лишилась чемпионата мира

26-летний бывший "горняк" Олег Данченко перешел за 1,5 млн евро из российского "Рубина" в греческий АЕК, где составит компанию Евгению Шахову.

А 30-летний форвард из Луцка Евгений Будник, права на которого принадлежат клубу "Персита" из Индонезии, ушел в аренду в армянский клуб "Урарту". В Украине он появлялся в "Металлисте", "Ворскле", "Стали".

Тем временем, Месси получит от "Барселоны" еще 39 миллионов после ухода.

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Два года назад Хедира забивал за "Ювентус":

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