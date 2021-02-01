Зарплата Коваленко будет самой высокой в "Аталанте": Малиновскому – пахать и пахать

Бывший полузащитник "Шахтера" получит в Италии около двух миллионов евро за год

В понедельник официально завершилась история с трансфером Виктора Коваленко в "Аталанту". Уже после этого "Аталанта" и "Шахтер" пообщались в сетях о переходе Коваленко. Контракт 24-летнего футболиста сборной Украины будет действовать до лета 2025 года.

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Причем, согласно него, Виктор станет самым высокооплачиваемым игроком клуба из Бергамо. Сведения о его зарплате опубликовало итальянское издание Calcio e Finanza.

Утверждается, что зарплата Коваленко составит два миллиона евро чистыми, после вычета налогов. А брутто его доход будет около 2,6 млн. Также пишут, что "Аталанта" выплатит "Шахтеру" за переход полузащитника от 1 до 2 миллионов отступных. Ранее же говорили о сумме от 700 тысяч до "лимона".

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Еще несколько человек в Бергамо получают в районе 1,8 миллиона, писали ранее на Апеннинах. Это словенец Йосип Иличич, колумбийские форварды Дуван Сапата и Луис Муриэль. А вот украинец Руслан Малиновский пополняет свой семейный бюджет "всего" на миллион евро в год.

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Вспомним, как Виктор забивал за "Шахтер":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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