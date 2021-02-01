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Коваленко трогательно прощался с "Шахтером": боялся заплакать и допустил, что вернется

1 февраля, 16:56

Елена Павлова Елена Павлова

Футболист вспомнил свой лучший гол в ворота "Динамо" и несбывшуюся мечту

Сегодня полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко официально стал игроком "Аталанты". Перед прощанием с командой и вылетом в Италию футболист дал эмоциональное интервью, в котором вспомнил свой спортивный путь. Отметим, что Виктор – воспитанник Академии "Шахтера", провел в клубе 12 лет и выиграл 10 трофеев.

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"Шахтер" – клуб, который меня воспитал и дал мне, можно сказать, все. Это были чудесные годы. Какой из 32 голов самый памятный? Наверное, все-таки "Шальке", потому что первый в еврокубках. Тогда я добрался до основного состава", – рассказал Коваленко пресс-службе "Шахтера".

Какой из 200 матчей за "Шахтер" запомнились больше всего

"Особенно запомнился, скорее всего, с "Динамо", когда мы выиграли 2:1. Всегда приятно побеждать главного соперника в Украине. И в еврокубках были тяжелые противостояния, и в чемпионате, но та игра мне особенно запомнилась.

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От Италии до Италии

Последний официальный матч за "Шахтер" Виктор провел в Милане с "Интером" и следующий тоже сыграет в Италии, но футболист грустит: "Я сейчас немного расстроен, что ухожу из большого клуба. Но понимаю, что ухожу в итальянский чемпионат, в хорошую команду. Топ-команду. Для меня это шаг вперед. Конечно, я буду скучать по "Шахтеру" – это как мой второй дом.

Главное, не заплакать. Сколько я здесь провел, сколько было приятных эмоций и не очень приятных, когда проигрывали… Моя частичка сердца останется здесь".

Виктор Коваленко в борьбе с Лаутаро Мартинесом

Виктор Коваленко в борьбе с Лаутаро Мартинесом / Фото: Reuters

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Послание болельщикам "Шахтера"

"Все равно у меня есть мечта, которая не сбылась по понятным причинам, – я не сыграл на "Донбасс Арене". Я хочу, чтобы они вернулись в Донецк, чтобы они радовались футболу, как раньше, когда я был ребенком. Я кайфовал, когда приходил на стадион, и он собирался полный. Я могу поблагодарить "Шахтер", потому что он мне дал в жизни все, многому научил, вырастил, в первую очередь, как человека, во вторую – как футболиста".

Виктор Коваленко

Виктор Коваленко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Мне очень тяжело прощаться, потому что я ко всему привык, кайфую здесь. Но пришло время. Я хочу поблагодарить Рината Леонидовича за то, что он дает этому клубу все, поблагодарить болельщиков, тренерский состав, игроков – я был очень счастлив делить с ними одну футболку, один стадион, одно поле и одну раздевалку. Я надеюсь, что мы все-таки сыграем на "Донбасс Арене". Может быть, я сыграю против "Шахтера", а может быть, еще и вернусь сюда".

Ранее мы рассказывали, как Коваленко улетел в Италию подписывать контракт с "Аталантой".

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