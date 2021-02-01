Українська
$ 28,13
34,16
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Казаки, не подведите!": Малиновский и Коваленко встретились в Бергамо

1 февраля, 22:13

Елена Павлова Елена Павлова

В свое время Малиновский также прошел школу "Шахтера"

Сегодня полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко официально стал игроком "Аталанты". Перед вылетом в Италию Коваленко эмоционально попрощался с командой. А вскоре в Бергамо футболист встретился с партнером по сборной Украины Русланом Малиновским, который также живет и играет в Италии.

Реклама

Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года и, судя по всему, вводит Виктора в курс дела. А в свое время Руслан также прошел через юношеские команды "Шахтера". "Добро пожаловать в Бергамо", – подписал Малиновский фото с Коваленко в Ломбардии в Instagram. "Казаки, не подведите", – отреагировал один из фоловеров.

Читайте также: Коваленко трогательно попрощался с "Шахтером": боялся заплакать и допустил, что вернется

Также стало известно, что в итальянском клубе 24-летний Виктор Коваленко будет играть под 20-м номером.

Реклама

Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основной состав которого играл с 2014 года. В составе "горняков" Виктор четырежды стал чемпионом Украины, столько же раз – обладателем национального Кубка и еще трижды завоевывал Суперкубок страны.

Виктор Коваленко

Виктор Коваленко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Контракт футболиста с "Шахтером" был рассчитан до лета 2021 года. По информации Football-Italia, итальянцы заплатили "горнякам" 700 тысяч евро, чтобы Коваленко присоединился к команде уже сейчас. Зарплата Коваленко будет самой высокой в "Аталанте".

Отметим, что в текущем чемпионате Италии "Аталанта" занимает шестое место, а в 1/8 финала Лиги чемпионов команды из Бергамо ждут встречи с "Реалом".

Реклама

Ранее мы писали, как партнеры Коваленко по "Шахтеру" отреагировали на его переезд в Италию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

номер Шахтер Донецк чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский Виктор Коваленко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нерожавшие прочтут и детей перехотят". Звездная жена украинского футболиста молила убить ее в роддомеФутбол
Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское село
Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское селоЧУ по футболу
Модель, покорившая украинского вратаря:
Модель, покорившая украинского вратаря: "Меня аж типает – так по нему скучаю"Футбол
"Мисс Бюст" украинского футбола в соблазнительном платье приняла айфон от игрока "Зари"Футбол
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкой
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкойФутбол
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудь
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудьФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять