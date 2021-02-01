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Коваленко в "Аталанте" уже заговорил по-итальянски и сослался на российский сайт

1 февраля, 22:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший полузащитник "Шахтера" уже поздоровался с фанатами итальянского клуба

Сегодня состоялся один из самых примечательных трансферов украинского футбола последних лет. "Горняк" Виктор Коваленко перебрался в итальянскую "Аталанту", подписав контракт на 4,5 года. При этом зарплата Коваленко будет самой высокой в "Аталанте".

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Понедельник оказался для 24-летнего полузащитника очень напряженным, но он все же смог выучить несколько фраз по-итальянски. На своей страничке в Instagram парень из Херсона поприветствовал болельщиков клуба из Бергамо, завершив его эмоциональным призывом: "Вперед, "Аталанта".

У себя в "истории" в соцсетях Виктор собрал реакцию различных источников на свой переход, в том числе и российского спортивного сайта.

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В чемпионате Италии "Аталанта" занимает седьмое место, отставая от "Ювентуса", идущего в ТОП-4, всего на три очка. Следующий матч подопечные Джана Пьеро Гасперини проведут в субботу против одного из аутсайдеров – "Торино".

Смотрите, как Коваленко трогательно попрощался с "Шахтером".

Вспомним, как Коваленко и Ярмоленко взаимодействовали в сборной Украины:

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