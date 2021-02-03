Роналду – "воришка"! Обзор волевой победы "Ювентуса" над "Интером"

Дубль Криштиану позволил туринцам выиграть первый матч 1/2 Кубка Италии. Смотрите, как это было

Криштиану Роналду стал героем первого полуфинального матча Кубка Италии, в котором благодаря его дублю "Ювентус" обыграл на выезде "Интер" 2:1.

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Свой первый гол португалец забил с пенальти, мощным ударом едва не порвав сетку ворот "Интера". А победу туринцам Криштиану принес, "обокрав" защитника миланцев Бастони и их кипера Хандановича и направив мяч в пустые ворота.

Отметим, что повторная встреча этих команд состоится в Турине 9 февраля. В ней "Интеру" уже сможет помочь Лукаку, пропускавший этот поединок из-за одноматчевой дисквалификации за стычку с Ибрагимовичем.

Обзор матча "Интер" – "Ювентус" (1:2)

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"Интер" – "Ювентус" – 1:2

Голы: Мартинес, 9 – Роналду, 25 (пенальти), 35

"Интер": Ханданович – Шкриниар, Де Врей, Бастони (Пинамонти, 86) – Дармиан, Барелла, Брозович (Сенси, 86), Видаль (Эриксен, 72), Янг (Перишич, 66) – Мартинес, Санчес

"Ювентус": Буффон – Куадрадо, Де Лигт, Демираль, Алекс Сандро – Бернардески (Данило, 70), Бентанкур (Артур, 77), Рабьо, Маккени (Кьеллини, 89) – Кулусевски (Кьеза, 89), Роналду (Мората, 77)

Предупреждения: Янг, 26, Видаль, 38, Санчес, 90+1 – Демираль, 14, Сандро, 32, Роналду, 45+1, Де Лигт, 47, Артур, 87

Обладатель второй путевки в финал Кубка Италии определится в противостоянии "Наполи" и "Аталанты", состав которой на днях пополнил Виктор Коваленко. Матчи в этой паре состоятся 4 и 10 февраля.

Смотрите, как "Ювентус" обыгрывал в Серии А "Сампдорию"

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