Роналду "запорол" выход один на один. Похоже, перепраздновал день рождения невесты

Обычно такие моменты Криштиану реализовывает. Но в этот раз – не сложилось

Похоже, Роналду перепраздновал день рождения своей невесты Джорджины Родригес, по случаю которого в "Ювентусе" даже позволили Криштиану пропустить предыдущий матч команды со СПАЛом (4:0).

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В субботу, 30 января, в гостевом поединке Серии А против "Сампдории" Роналду не сумел реализовать выход один на один, хотя обычно в подобных ситуациях все заканчивается голом. В этот же раз Криштиану, 5-кратного обладателя "Золотого мяча", подвела техника.

В конце первого тайма португалец, выскочив на свидание с кипером генуэзцев, обыграл того, но под острым углом не сумел попасть в пустые ворота – мяч полетел мимо.

Смотрите нереализованный момент Роналду с 01:55

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Впрочем, надо все-таки отдать должное Роналду. Именно он разогнал обе атаки "Ювентуса", которые увенчались голами в ворота "Сампдории".

"Сампдория" – "Ювентус" – 0:2

Голы: Кьеза, 20, Рэмси, 90+1

"Ювентус": Щесны – Кьеллини, Бонуччи, Данило – Бентанкур (Рабьо, 75), Маккенни, Куадрадо, Артур (Рэмси, 83), Кьеза (Алекс Сандро, 84) – Мората (Бернардески, 78), Роналду

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Криштиану Роналду / Фото: Reuters

После этой победы "Ювентус" занимает третье место в Серии А, отставая на семь очков от лидирующего "Милана". Но у туринцев имеется игра в запасе.

Напомним, что празднование дня рождения Джорджины обернулось скандалом для Роналду. Как оказалось, парочка побывала на горнолыжном курорте, который находится в "оранжевой" зоне. Таким образом в ближайшее время футболист может получить штраф за нарушение карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.

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Также мы рассказывали, что во время празднования дня рождения Джорджины Роналду остывал в снегу после горячего поцелуя невесты.

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