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Ибрагимович и Лукаку получили наказание за "петушиные бои"

29 января, 18:01

Александр Трикиша Александр Трикиша

Дисквалификация может быть увеличена, если найдут подтверждение проявления расизма

В Италии вынесли наказание нападающему "Милана" Златану Ибрагимовичу и форварду "Интера" Ромелу Лукаку за конфликт во время недавнего матча Кубка Италии, в ходе которого Ибра назвал соперника "ослом", а тот обозвал его "сукиным сыном". За стычку на поле арбитр показал обоим игрокам по желтой карточке, однако позже швед заработал повторное предупреждение и покинул поле.

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Tuttomercatoweb сообщает, что футболисты получили по одному матчу дисквалификации – Ибрагимович за красную карточку, а Лукаку – за перебор желтых. Тем не менее, наказание будет увеличено, если в Италии посчитают слова Златана проявлением расизма, упомянув мать игрока и слухи о ее связях с вуду.

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Напомним, что "Интер" обыграл "Милан" со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Кубка Италии, где встретится с "Ювентусом". В этом поединке команде не сможет помочь Лукаку, а вот наказание Ибрагимовича переносится на следующий сезон.

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Златан Ибрагимович кубок Италии Ромелу Лукаку

Источник: Сегодня|Спорт

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