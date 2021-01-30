Роналду во власти красотки. И это уже не Джорджина

Невеста Роналду Джорджина Родригес, накануне напоказ целовавшаяся с ним в бассейне, держит конкуренток на расстоянии пушечного выстрела от футболиста. Несмотря на это, есть красотки, которым сам Криштиану позволяет легко завладеть собой.

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Сестра нападающего "Ювентуса" Катя Авейру опубликовала фото, как Роналду нянчится с ее дочерью. Только посмотрите на "соприкосновение" их взглядов. Как говорится: пускай весь мир подождет...

"Она подозрительно относится к Криштиану. Мол, что это за дядя? Потому что всякий раз, когда он берет ее на колени, я норовлю сфотографировать эту сцену. Так было уже тысячу раз! Чтобы было что вспомнить... Как же я люблю этих двух существ в своей жизни", – написала в Instagram Катя Авейру

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Отметим, что Катя Авейру – старшая сестра Роналду. Она известна как певица и кулинар. В детстве она нянчилась с маленьким Криштиану, а теперь он, несмотря на свою занятость, отрабатывает "должок", играя со своей племянницей.

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Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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