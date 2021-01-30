Роналду в полоні красуні. І це вже не Джорджина

Наречена Роналду Джорджина Родрігес, яка напередодні напоказ цілувалася з ним у басейні, тримає конкуренток на відстані гарматного пострілу від футболіста. Незважаючи на це, є красуні, яким сам Кріштіану дозволяє легко заволодіти собою.

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Сестра нападника "Ювентуса" Катя Авейру опублікувала фото, як Роналду няньчиться з її дочкою. Тільки подивіться на перетин їхніх поглядів. Як кажуть: нехай весь світ зачекає...

"Вона з підозрою ставиться до Кріштіану. Мовляв, що це за дядько? Тому що кожного разу, коли він бере її на коліна, я норовлю сфотографувати цю сцену. Так було вже тисячу разів! Щоб було що згадати... Як же я люблю цих двох створінь у своєму житті", – написала в Instagram Катя Авейру

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Відзначимо, що Катя Авейру – старша сестра Роналду. Вона відома як співачка і кулінар. У дитинстві няньчилася з маленьким Кріштіану, а тепер він, незважаючи на свою зайнятість, відпрацьовує "боржок", граючи зі своєю племінницею.

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Роналду, Джорджина Родрігес і діти Відео: Instagram

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