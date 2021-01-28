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После горячего поцелуя Роналду остывал в снегу. Пикантное видео с бассейна

28 января, 21:07

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Стало известно, как футболист праздновал день рождения своей девушки

Вчера подруга Криштиану Роналду отмечала день рождения. Футболист трогательно поздравил Джорджину.

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А потом в итальянских СМИ появились подробности отдыха пары. Оказалось Криштиану и Джорджина побывали на горнолыжном курорте, который находится в "оранжевой" зоне. Они спрятались в гостинице, которая официально закрыта. Но во время прогулок и катания по снегу их засняли на фото и видео. Вскоре, правда, кадры удалили, но было поздно. Роналду грозит штраф за нарушение карантина.

А сегодня уже Джорджина выложила в соцсети пикантное видео. Девушка и Криштиану купаются под открытым небом, а потом футболист выходит из бассейна и обтирается снегом.

А вот так семья поздравляла Джорджину с 27-летием.

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Криштиану и Джорджина познакомились пять лет назад, когда скромная девушка работала продавщицей в магазине Gucci в Мадриде, а футболист играл за "Реал". С тех пор они не расстаются, а в 2017 году девушка родила дочь Алану-Мартину. У Роналду есть еще трое детей от суррогатных матерей.

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