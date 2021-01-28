Після гарячого поцілунку Роналду остигав у снігу. Пікантне відео з басейну

Стало відомо, як футболіст святкував день народження своєї дівчини

Вчора подруга Кріштіану Роналду відзначала день народження. Футболіст зворушливо привітав Джорджину.

Реклама

А потім в італійських ЗМІ з'явилися подробиці відпочинку пари. Виявилося Кріштіану і Джорджина побували на гірськолижному курорті, який знаходиться в "помаранчевій зоні". Вони сховалися в готелі, який офіційно закритий. Але під час прогулянок і катання по снігу їх зняли на фото і відео. Незабаром, щоправда, кадри видалили, але було пізно. Роналду загрожує штраф за порушення карантину.

А сьогодні вже Джорджина виклала в соцмережі пікантне відео. Дівчина і Кріштіану купаються під відкритим небом, а потім футболіст виходить з басейну і обтирається снігом.

А ось так родина вітала Джорджину з 27-річчям.

Реклама

Читайте також: Підрахували вартість прикрас Кріштіану Роналду і його нареченої: ви будете в шоці

Кріштіану і Джорджина познайомилися п'ять років тому, коли скромна дівчина працювала продавчинею в магазині Gucci в Мадриді, а футболіст грав за "Реал". Відтоді вони не розлучаються, а 2017 року дівчина народила доньку Алану-Мартіну. У Роналду є ще троє дітей від сурогатних матерів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама