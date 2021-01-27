Роналду трогательно поздравил невесту с днем рождения: "Любовь всей моей жизни"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду трогательно поздравил свою невесту Джорджину Родригес с днем рождения. Португалец разместил на своей странице в Instagram совместное фото и подписал: "Поздравляю любовь всей моей жизни", сопроводив сообщение смайликом в виде сердечка.
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Криштиану и Джорджина познакомились пять лет назад, когда скромная девушка работала продавщицей в магазине Gucci в Мадриде, а футболист играл за "Реал". С тех пор они не расстаются, а в 2017 году девушка родила дочь Алану-Мартину. У Роналду есть еще трое детей от суррогатных матерей.
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