"Интер" – "Ювентус": онлайн-трансляция дерби Италии в полуфинале Кубка

2 февраля в полуфинале Кубка Италии супербитва – на "Джузеппе Меацца" местный "Интер" примет туринский "Ювентус". Эти соперники встречались буквально 17 января в рамках чемпионата и сильнее оказались миланцы – 2:0. Дерби Италии начнется в 21:45 по Киеву. А наш сайт проведет мультимедийную трансляцию со всеми интересными подробностями.

"Интер" – "Ювентус"

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Как выступают в Кубке

В 1/8 финала Кубка Италии "Интер" обыграл в дополнительное время "Фиорентину" 2:1. А на прошлой неделе в четвертьфинале "нерадзурри" дожали "Милан" – 2:1.

Финалист прошлогоднего Кубка "Ювентус" также начал с 1/8 турнира. Сначала туринцы обыграли "Дженоа" 3:2 в дополнительное время, а на прошлой неделе СПАЛ – 2:0. Отметим, что на стадии полуфинала победитель пары определяется уже по сумме двух встреч.

"Интер" – "Милан" / Фото: Reuters

В какой форме подходят

После поражения от "Интера" туринцы выиграли 4 поединка кряду и идут 4-ми в таблице. Команда Антонио Конте после принципиальной победы провела на матч меньше и допустила одну осечку – ничья с "Удинезе" в Серии А – 0:0. Но осталась второй. "Интер" одержал 8 кряду побед в чемпионате и Кубке дома и имеет лучшую атаку Серии А – 49 голов. Но у "Ювентуса" лучшая защита первенства – 18 пропущенных мячей, а последние 4 матча подряд "Синьора" отстояла на ноль.

Джанлуиджи Буффон / Фото: Reuters

Последние 10 матчей команд

Личные встречи

Кадровый вопрос

"Интер" потерял двух ключевых игроков. Главный голеадор Конте Ромелу Лукаку дисквалифицирован за конфликт со Златаном Ибрагимовичем в матче с "Миланом". А у флангового защитника Ашрафа Хакими перебор желтых карточек. По мнению итальянских СМИ, впереди с первых минут выйдет пара Мартинес – Санчес. У "Ювентуса" травмирован нападающий Пауло Дибала.

Что говорят букмекеры

Букмекерские конторы небольшим фаворитом считают "Интер". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.45, на ничью – 3.30, на выигрыш "Ювентуса" – 2.87. Самый вероятный исход – "мировая" 1:1 – 5.80.

Смотрите, как "Ювентус" играл в последнем матче

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