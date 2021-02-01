Футболист-пружина побил феноменальный рекорд Криштиану Роналду

Защитники могли помешать отличиться Мугаби разве что с лестницей

Футболист шотландского "Мотеруэлла" Бевис Мугаби побил рекорд нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В матче чемпионата Шотландии против "Росс Каунти" (1:1) угандийский игрок выпрыгнул на 75 сантиметров, когда забивал гол ударом головой.

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Мугаби на четыре сантиметра превзошел достижение Роналду. Португалец оторвался от земли на 71 см, когда забивал "Сампдории" в 2019 году, сообщается в официальном аккаунте шотландского клуба в Twitter. В разных источниках рост Мугаби колеблется от 187 до 191 см, но, в любом случае, он не ниже Роналду (187 см).

Феноменальный гол Роналду:

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А так забивал Мугаби:

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