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Футболіст-пружина побив феноменальний рекорд Кріштіану Роналду

1 лютого, 12:03

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Захисники могли завадити відзначитися Мугабі хіба що зі сходами

Футболіст шотландського "Мотервелла" Бевіс Мугабі побив рекорд нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду. У матчі чемпіонату Шотландії проти "Росс Каунті" (1:1) угандійський гравець вистрибнув на 75 сантиметрів, коли забивав гол ударом головою.

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Мугабі на чотири сантиметри перевершив досягнення Роналду. Португалець відірвався від землі на 71 см, коли забивав "Сампдорії" в 2019 році, повідомляється в офіційному акаунті шотландського клубу в Twitter. У різних джерелах зростання Мугабі коливається від 187 до 191 см, але, в будь-якому випадку, він не нижче Роналду (187 см).

Феноменальний гол Роналду:

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А так забивав Мугабе:

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чемпіонат Шотландії Кріштіану Роналду Бевіс Мугабі Мотервелл

Джерело: Сегодня|Спорт

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