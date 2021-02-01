Футболіст-пружина побив феноменальний рекорд Кріштіану Роналду

Футболіст шотландського "Мотервелла" Бевіс Мугабі побив рекорд нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду. У матчі чемпіонату Шотландії проти "Росс Каунті" (1:1) угандійський гравець вистрибнув на 75 сантиметрів, коли забивав гол ударом головою.
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Мугабі на чотири сантиметри перевершив досягнення Роналду. Португалець відірвався від землі на 71 см, коли забивав "Сампдорії" в 2019 році, повідомляється в офіційному акаунті шотландського клубу в Twitter. У різних джерелах зростання Мугабі коливається від 187 до 191 см, але, в будь-якому випадку, він не нижче Роналду (187 см).
Феноменальний гол Роналду:
А так забивав Мугабе:
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