Роналду "запоров" вихід віч-на-віч. Схоже, пересвяткував день народження нареченої

Зазвичай такі моменти Кріштіану реалізовує. Але цього разу – не склалося

Схоже, Роналду пересвяткував день народження своєї нареченої Джорджини Родрігес, з нагоди якого в "Ювентусі" навіть дозволили Кріштіану пропустити попередній матч команди зі СПАЛом (4:0).

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У суботу, 30 січня, в гостьовому поєдинку Серії А проти "Сампдорії" Роналду не зумів реалізувати вихід віч-на-віч, хоча зазвичай в таких ситуаціях усе закінчується голом. Цього ж разу Кріштіану, 5-разового володаря "Золотого м'яча", підвела техніка.

Наприкінці першого тайму португалець, вискочивши на побачення з кіпером генуезців, обіграв того, але під гострим кутом не зумів влучити у порожні ворота – м'яч полетів повз.

Дивіться нереалізований момент Роналду з 1:55

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Утім, треба все ж віддати належне Роналду. Саме він розігнав обидві атаки "Ювентуса", які увінчалися голами у ворота "Сампдорії".

"Сампдорія" – "Ювентус" – 0:2

Голи: К'єза, 20, Ремсі, 90+1

"Ювентус": Щесни – К'єлліні, Бонуччі, Данило – Бентанкур (Рабьйо, 75), Маккенні, Куадрадо, Артур (Ремсі, 83), К'єза (Алекс Сандро, 84) – Мората (Бернардескі, 78), Роналду

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Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Після цієї перемоги "Ювентус" посідає третє місце в Серії А, відстаючи на сім очок від лідируючого "Мілана". Але у туринців є гра в запасі.

Нагадаємо, що святкування дня народження Джорджини обернулося скандалом для Роналду. Як виявилося, парочка побувала на гірськолижному курорті, який перебуває в "помаранчевій" зоні. Отже, найближчим часом футболіст може отримати штраф за порушення карантинних обмежень, запроваджених через коронавірус.

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Також ми розповідали, що під час святкування дня народження Джорджини Роналду остигав у снігу після гарячого поцілунку нареченої.

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