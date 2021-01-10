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Ракицкий и Селезнев воссоединились на фоне картины, "как у Пшонки"

10 января, 19:48

Олег Люлька Олег Люлька

Футболисты, в разгар войны на Донбассе уехавшие играть в Россию, встретились в Украине

Бывшие одноклубники Евгений Селезнев и Ярослав Ракицкий, которые в разгар войны на Донбассе уехали играть в Россию и от части болельщиков получили прозвище "кормилец", снова оказались плечом к плечу друг с другом. Ракицкий, выступающий сейчас за питерский "Зенит", прилетел в Киев и поиграл c друзьями в футбол. А затем навестил Селезнева, с недавних пор играющего за клуб УПЛ "Колос".

"Брат в гости подъехал!!! Рад был видеть!!! Never give up", – написал у себя в Instagram Евгений Селезнев

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При этом Ракицкий подарил Селезневу свою зенитовскую футболку с номером 44. "Заехал в Цырьку", – написал в своих историях в Instagram Ракицкий.

Добавим, что Селезнев и Ракицкий сделали фото на фоне картины, на которой Селезнев изображен в образе римского императора. В свое время ему ее подарили фанаты "Днепра".

"Видели? Я сам был в шоке. Как у Пшонки. С короной. Вот как меня любят в "Днепре"!", – рассказывал тогда Селезнев

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Читайте также: "Султан" Селезнев "охренел", когда фанаты подарили ему картину в образе Цезаря

Ранее мы писали о рейтинге зарплат украинских легионеров. Ярослав Ракицкий с годовым окладом в 2,5 млн евро уступает в нем только Андрею Ярмоленко.

Смотрите, как Ракицкий забивает за "Зенит"

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футболисты Евгений Селезнев Ярослав Ракицкий

Источник: Сегодня|Спорт

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