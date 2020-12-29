"Бил сыну в лоб. Нос разбивал": Селезнев шокировал зверскими методами воспитания

Украинский футболист Евгений Селезнев, за переход в "Кубань" после вторжения России в Украину получивший прозвище "кормилец", снова шокировал болельщиков. На сей раз – откровениями относительно методов воспитания своего сына Руслана.

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"У меня сын такой же упрямый, как я. Даже хуже. Страшный человек. Как его воспитываю? Мне это очень тяжело дается. Очень. Он сейчас уехал на турнир, три дня его нет. Он играет в хоккей. Он все делает против меня. Назло. Постоянно. Я – футбол, он – хоккей. Хотя я и в хоккей играю. Я не люблю 8-й номер, а он специально берет 8-й"

"Он делает все, чтобы было так, что не я его отец. Не дай бог, я с ним в Instagram фотку выложу. Он говорит: "Я не хочу, чтобы знали, что я сын Селезнева. Чтобы со мной из-за этого общались"

"Имя хочет сначала заработать? Пусть, так а чего имени стыдиться? Может, это детское"

"Он хотел играть в футбол. В ворота встал. Знаешь, как я его отучал? Вот так разгонялся и с пяти метров бил ему в лоб. А он хотел, говорит: "Сильнее бей". Я разгонялся и еще сильнее бил. И нос разбивал ему. Говорил: "Чего же ты не ловишь, вратарь?" – рассказал 35-летний Евгений Селезнев, ныне форвард клуба УПЛ "Колоса", "Футбольному формату"

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Пользователи соцсетей, комментируя слова Селезнева об "ударах сыну в лоб", принялись сравнивать его с героем Гоголя Тарасом Бульбой. Дескать, я тебя породил, я тебя и убью. Есть такие, кто советуют футболисту "обратиться к психиатру".

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Отметим, что 13-летний Руслан – сын футболиста от первого брака, с Аллой. Летом 2020 года Селезнев женился в Киеве на гражданке России Екатерине Беловой.

Смотрите, как Селезнев забивал в ворота "Наполи"

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