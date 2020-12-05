Луческу хотел видеть Селезнева в "Динамо": почему сорвался переход украинского "Царя"

Нападающий ковалевского "Колоса" Евгений Селезнев признался, что этим летом мог стать футболистом киевского "Динамо". Украинского "Царя" хотел видеть в своей команде румынский специалист Мирча Луческу, с которым спортсмен работал в "Шахтере". Ранее мы писали, что Селезнев похоронил отца перед матчем "Колоса" и хотел посвятить ему гол.

"Сейчас я не нужен ни "Шахтеру", ни "Динамо". Но с Мирчей Луческу мы общались. Он хотел меня видеть в "Динамо". Он наблюдал за мной в Турции. Я думаю, он считал, что я могу помочь "Динамо". Я понимаю его принципы игры, знаю, чего он хочет от футболистов, как он требует. Знаю, какой он человек. Но решало не только желание Луческу или мое. Были разные моменты. Поэтому и не получилось", – рассказал Селезнев в интервью YouTube-каналу Вацко Live.

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Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Евгений отметил, что не хотел бы обсуждать, что было бы, если бы его переход в "Динамо" состоялся: "Для меня всегда был в приоритете футбол, так я и оказался в "Колосе".

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Ранее мы рассказывали про конфликт Селезнева с главным тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем. После перепалки во время матча на "Днепр-Арене" хорватский наставник попросил футболиста общаться с ним на украинском, а Селезнев ответил, что никто не может указывать ему, на каком языке разговаривать в своей стране.

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Кстати, Селезнев уже извинился перед Йовичевичем за конфликт на "Днепр-Арене". Форвард "Колоса" написал хорватскому тренеру "Днепра-1" сообщение.

Смотрите, как Селезнев играл против "Ариса"

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