"Колос" расписал мир с "Десной" с двумя глупыми пенальти и рукоприкладством к "Царю" (видео)

Ничья в Ковалевке стала бенефисом неосторожных движений руками – из-за них удаляли и назначали 11-метровые

Воскресный матч чемпионата Украины между "Колосом" и "Десной" в Ковалевке завершился вничью 1:1. Оба гола были забиты после довольно глупых пенальти, назначенных арбитром за игру рукой.

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"Колос" открыл счет на 12-й минуте. Отличился Лысенко. Арбитр из Днепра Виталий Романов назначил 11-метровый за то, что защитник "Десны" Мостовой не рассчитал отскок после подачи с фланга и позволил мячу попасть себе в руку.

Гол Лысенко с пенальти

"Десна" отыгралась на 27-й минуте с пенальти, который реализовал Будковский. Эта "точка" оказалась еще более курьезной, чем предыдущая. Вратарь "Колоса" Волынец, выйдя на перехват верховой подачи, выбил кулаками мяч, который угодил в руку его одноклубнику Черноморцу. В обоих случаях у игроков и в мыслях не было играть руками, но, не уследив за ними, футболисты были наказаны 11-метровыми.

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Гол Будковского с пенальти

Отметим, что на последних минутах матча "Десна" осталась в меньшинстве – за отмашку рукой по лицу "Царя" Селезнева у гостей был удален Имереков, но "Колос" воспользоваться численным преимуществом не сумел.

Видео удаления за фол на Селезневе

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"Колос" – "Десна" – 1:1

Голы: Лысенко, 12 (пен) – Будковский, 27 (пен)

"Колос": Волынец – Петров, Новак, Черноморец – Зозуля, Задоя, Богданов, Емец – Смирный (Исаенко, 87), Антюх (Ориховский, 75) – Лысенко (Селезнев, 53)

"Десна": Паст – Конопля, Тамм, Имереков, Мостовой – Гуцуляк (Дегтярев, 84), Огиря, Домбровский, Мудрик (Шевцов, 90+4) – Арвеладзе (Старенький, 90+3) – Будковский

Предупреждения: Смирный, Богданов – Имереков, Конопля, Мостовой, Тамм

Удаление: Имереков (90+5, "Десна", второе предупреждение)

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После этой ничьей "Десна" с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги Украины, "Колос" с 16 пунктами – на пятой строчке.

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